Son Mühür/ Merve Turan - Yaklaşık 300 bin kovan varlığıyla Türkiye’nin önde gelen arıcılık merkezlerinden biri olan İzmir’de, doğal afetlerden zarar gören üreticiler için yeni bir destek programı hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, geçen yaz yaşanan orman yangınları ile kış aylarının başında görülen sel felaketlerinden etkilenen arıcılara yönelik temel ihtiyaçları kapsayan arıcılık paketleri hazırlandı.

Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen dağıtımların ilk adresi, yangınlardan en ağır zararı alan ilçelerden biri olan Ödemiş oldu. Paketlerin bir hafta içinde Aliağa, Bayraklı, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Gaziemir, Bergama ve Menemen’deki afetzede arıcılara ulaştırılması planlandı.

Paketler üretime dönüş için hazırlandı

Hazırlanan arıcılık destek paketlerinde; 2 koli arı yemi, yarım boy arıcılık maskesi, arıcılık pantolonu, el demiri, arıcı eldiveni, fırça, körük, sır tarağı, tutma pensi ve 10 adet çerçeve tipi yemlik yer aldı. Tüm ekipmanlarını kaybeden üreticiler için oluşturulan bu setler, üretimin yeniden başlaması için temel ihtiyaçları kapsadı.

“Üretimin devamlılığını hedefliyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, İzmir’in arıcılık açısından stratejik bir kent olduğuna dikkat çekti. Arı kolonilerinin yalnızca bal üretimi açısından değil, bitkisel üretimdeki tozlaşma açısından da hayati önemde olduğunu vurgulayan Üngür, afetler nedeniyle çok sayıda üreticinin ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

Üngür, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde zarar gören üreticilerin yalnız bırakılmadığını belirterek, sağlanan bu malzeme desteğiyle hayvansal ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin amaçlandığını dile getirdi.

“Hedef bal ve arı ürünlerinde toparlanma”

Afet bölgelerinde üretim koşulları normale dönene kadar çalışmaların süreceğini kaydeden Üngür, yangın sonrası bitki örtüsünde büyük kayıp yaşandığını, doğal floranın toparlanmasının ardından arı varlığının yeniden güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Büyükşehir Belediyesi’nin yemden sulamaya kadar birçok alanda üreticiye destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Muhtarlardan destek mesajı

Köseler Mahallesi Muhtarı Ömer Çobaner, yangın sonrası sürecin son derece zor geçtiğini belirterek, sağlanan desteklerin üreticiler için önemli olduğunu söyledi. Çobaner, büyükşehir belediyesinin afet sonrası süreçte mahalle halkının yanında yer aldığını ifade etti.

Ödemiş Suçıktı Mahallesi Muhtarı İrfan Üstündağ ise arı varlığının tamamen zarar gördüğünü, yeniden üretime başlamaya çalıştıklarını aktardı. Üstündağ, özellikle yem desteğinin arıcılık açısından hayati nitelik taşıdığını vurgulayarak, “Arıcılıkta pes etmek yok” mesajını verdi.

Tosunlar Mahallesi Muhtarı Recep Fırtına da köyün büyük ölçüde yandığını, çok sayıda üreticinin her şeyini kaybettiğini belirtti. Fırtına, dağıtılan arıcılık paketlerini “üretim için can suyu” sözleriyle değerlendirdi.