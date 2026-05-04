Son Mühür/ Beste Temel- Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak amacıyla İzmir'e geldi. Heyeti makamında ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iki bölge arasındaki ortaklıkları geliştirmek istediklerini belirtti. Görüşmenin ana odağını ise 2030 yılında Priştine’de düzenlenecek Akdeniz Oyunları oluşturdu.

İzmir'de Balkan kökenli nüfus yoğun

Toplantıda Kosova Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Muharrem Toprak ile Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şengöz de yer aldı. Aslında iki kültür birbirine o kadar yakın ki, Tugay’ın da işaret ettiği üzere Atatürk'ün Selanik doğumlu olması bu bağı çok daha anlamlı kılıyor. İzmir'de çok sayıda Balkan kökenli vatandaş yaşıyor. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkileri siyaset ötesi bir noktaya taşıyor.

Belediye takımlarını güçlendireceğiz

Akdeniz Oyunları hakkında konuşan Başkan Tugay, İzmir'in bu organizasyonda güçlü bir şekilde yer alması için çabalayacaklarını söyledi. "İlişkilerimizin gelişmesini çok önemsiyoruz. 2030 yılındaki Akdeniz Oyunları'na İzmir’den kuvvetli bir katılım sağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Spor branşlarını ve belediye takımlarını güçlendirdiğimiz şu son iki yılda edindiğimiz tecrübe çok kıymetli. Bilirsiniz, İzmir 1971 senesinde Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapmıştı ve o heyecan hala kentin belleğinde capcanlı duruyor" ifadelerini kullandı.

"İlişkileri pekiştirmeliyiz"

İki ülke gençlerinin birbirini yakından tanıması gerektiğinin altını çizen Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sporla ve kültürel etkinliklerle ilişkileri pekiştirmeliyiz. Toplumların kaynaşması, dostlukların siyasetten bağımsız büyümesi en büyük temennimiz. 4,5 milyon nüfusu, on üniversitesi ve güçlü ticaret hacmiyle İzmir, Türkiye’nin en etkin şehirlerinden biri. Bu gücümüzle katkı sunmaya hazırız. Bu yaklaşım, parti ayrımı gözetmeksizin herkesin ortak meselesi olmalı."

Gözler 2030'da

Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ise "Türkiye’nin incisi" olarak tanımladığı İzmir’e ilk kez ayak bastığını ve gördüğü sıcak karşılamadan çok mutlu olduğunu söyledi. 2030’da Priştine’de yapılacak oyunların ülkesinin uluslararası alandaki tanınırlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bu zorlu süreci yürütürken özellikle altyapı yatırımlarında tecrübeli belediyelerden destek almak istediklerini belirtti. Başkan Tugay’a teşekkür eden Gashani, “İzmir ile iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşımak ve gençlik ile spor alanlarında birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Tugay konuk bakana İzmir hatırası hediye takdim etti.