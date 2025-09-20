İzmir’de bir düğün salonunda silah sıkıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine bir grup tarafından tekme ve yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Grup biber gazı kullanılarak etkisiz hâle getirilirken, olayın ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Selçuk ilçesinde Olay, 17 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Kobuleti Caddesi’nde bulunan bir düğün salonu yakınında meydana geldi. Burada araç içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, çevrede araştırma yapmaya başladı.

Bu esnada ihbara konu olan siyah renkli bir otomobil durdurularak araçta bulunan iki kişiye inmeleri söylendi. Otomobil sürücüsü Ş.D. (29) ve ön koltuktaki D.S. (31) araçtan indirildiği sırada D.S., görevli polis memurlarını itekleyerek küfür etti; yanında bulunan gruptan da eklenen saldırganlar, polislere tekme ve yumrukla saldırdı.

Müdahale sırasında polis memurları darp edilirken, takviye ekiplerin gelmesiyle kademeli güç ve biber gazı kullanılarak saldırganlar etkisiz hâle getirildi.

Şüpheliler yakalandı ve adli kontrolle serbest bırakıldı

Olay yerinden kaçmaya çalışan ve polise saldıran D.S. ile birlikte Ş.A. (20), M.Ş.K. (26) ve Ş.D. (29) isimli olan ve çok sayıda suç kayıtları da bulunan şüpheliler yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 18 Eylül günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.