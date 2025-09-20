Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre süreci devam ederken, bir istifa dalgası da Çeşme’den geldi. Bugün saat 11.00’de başlayan CHP Çeşme İlçe Kongresi öncesinde, 22 Ağustos’ta adaylığını açıklayan Çeşme Doğu ve Güneydoğu Yardımlaşma ve Kültür Derneği (Doğu-Der) Başkanı İrfan Ülgen’in adaylıktan çekildiği iddia edildi.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLME KARARI ALDIM"

iddialara göre Ülgen, bir yazılı açıklama yaptı kararının tamamen kişisel bir değerlendirme sonucu alındığını belirtti. Parti içi birlikteliği güçlendirmek amacıyla böyle bir adım attığını ifade eden Ülgen, şu sözlere yer verdiği söylendi;

“Geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla Cumhuriyet Halk Partisi Çeşme İlçe Başkanlığına adaylığımı açıklamıştım. Ancak bugün, yaptığım değerlendirmeler ve parti içi birlikteliğin güçlenmesi yönündeki inancım doğrultusunda, Çeşme İlçe Başkan Adaylığımdan çekilme kararı almış bulunuyorum.

Bu karar, ne partimden kopmak ne de mücadeleden uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Bilakis, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her kademesinde yılmadan, aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.

Adaylık sürecinde beni destekleyen yanımda olan yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Birlikte yol yürüdüğüm, emek veren tüm yol arkadaşlarıma ve adaylıklarını sürdüren kıymetli adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve hepimizin ortak hedefi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşüne katkı sunmak, partimizin bayrağını hem Çeşme’de hem de Türkiye’nin dört bir yanında gururla dalgalandırmaktır.

Aldığım bu karar tamamen şahsi bir değerlendirme olup, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemesi adına kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyorum.”

Öte yandan bu iddialar ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.