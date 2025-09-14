İzmir’in bazı ilçelerinde devam eden çöp sorunu vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Biriken çöpler, kötü kokular ve sinek istilası özellikle sıcak havalarda yaşamı zorlaştırıyor. Kent sakinleri, cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çektiklerini ve görüntü kirliliğinin büyük rahatsızlık yarattığını dile getiriyor.

Buca’da evlenen çiftin yazısı dikkat çekti

Tam da bu sorunların gölgesinde Buca’da evlenen bir çiftin düğün arabasına yazdırdığı yazı sosyal medyada gündem oldu. Aracın arkasına asılan “Aşkımız Buca’nın çöpleri gibi hiç bitmesin” yazısı, hem esprili bir yaklaşımı yansıttı hem de çöp sorununa dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayıldı

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf, hem tebessüm ettirdi hem de İzmir’deki temizlik sorununa yönelik bir protesto olarak yorumlandı. Vatandaşlar, bu mizahi çıkışın aslında ciddi bir soruna işaret ettiğini belirterek belediyelere çağrıda bulundu.