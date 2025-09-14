İzmir'in doğal güzellikleriyle ünlü Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık, bu yıl da Gran Fondo İzmir yol bisikleti yarışına ev sahipliği yaptı. Her seviyeden bisikletçiyi bir araya getiren organizasyon, hem zorlu parkurları hem de eşsiz doğa manzaralarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Yaklaşık 500 bisikletçi, Sığacık Sahil Parkı'ndan verilen startla iki farklı parkurda pedal çevirerek yine aynı noktada finişe ulaştı.

Zorlu parkurlarda zaferin sahipleri belli oldu

Yarışmacılar, fiziksel dayanıklılıklarını ve bisiklet yeteneklerini test eden iki ayrı parkurda mücadele etti. 45,9 kilometrelik kısa parkurda, erkekler kategorisinde Nevzat Enes Aygül 01:20:09'luk derecesiyle birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Gökçe Demirsoy 01:23:26'lık performansıyla zirveye çıktı.

Daha uzun ve zorlu olan 92,9 kilometrelik uzun parkurda ise erkeklerde birincilik kürsüsüne Gökhan Uzuntaş 02:53:44'lük derecesiyle tırmandı. Kadınlar kategorisinde ise Aylin Yüce, 03:27:15'lik süresiyle zaferin sahibi oldu.

Doğa, tarih ve spor tek rota üzerinde buluştu

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı ve Seferihisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zekeriya Kuşak'ın başlattığı yarış, bisiklet tutkunlarını Ege'nin kalbinde, doğa, tarih ve kültürle iç içe bir rotada bir araya getirdi. Organizasyonun gerçekleşmesinde; İzmir Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi gibi önemli kurumların büyük katkıları oldu. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, finiş noktası olan Sığacık Sahil Parkı'nda düzenlenen törenle takdim edildi.