Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli’nin etki alanında yer alan ve risk taşıyan yapıların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve bu süreçte hak sahibi yurttaşların mağduriyetinin önlenmesi amacıyla hazırlanan kapsamlı destek paketini meclis gündemine taşıdı. Aralık ayı ilk oturumunda komisyonlara sevk edilen önerge, sosyal belediyecilik prensibiyle hareket eden Büyükşehir'in, 30 bin TL’ye yükseltilmiş kira yardımı, 25 bin TL taşınma desteği ve kat karşılığı sözleşme gibi çeşitli çözüm modellerini içeriyor.

Şeffaf ve hızlı çözüm için destek mekanizması devrede

Büyükşehir Belediyesi, Onat Tüneli’nin hemen üzerinde konumlanan ve teknik incelemeler sonucu hasar tespiti yapılan konut ve iş yerlerinin can ve mal güvenliği açısından acilen boşaltılmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu kritik süreç, şeffaflık ve hız ilkeleriyle yönetilecek. Riskli yapıların tahliyesini teşvik etmek üzere hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında gündeme alınan destek paketi, hak sahiplerine birden fazla seçenek sunarak süreci kolaylaştırmayı hedefliyor.

Taşınma ve satın alma modelleri ile güçlü mali yardım

Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetimindeki oturumda ele alınan bu düzenleme, tahliye sürecine dahil olan hak sahiplerine finansal açıdan güçlü alternatifler sunuyor. Yapılan düzenlemeye göre;

Evinin veya iş yerinin tahliyesini gerçekleştiren hak sahiplerinin arsa ve üzerindeki yapısı, belediye tarafından güncel piyasa değeri üzerinden satın alınabilecek.

Hak sahibinin tercihine bağlı olarak, sadece yapının satın alınması ve arsa üzerindeki mülkiyet hakkının hak sahibinde kalması da mümkün kılınacak.

Tüm hak sahiplerine, destekleyici bir adım olarak, tek seferlik 25 bin TL taşınma yardımı ödemesi yapılacak.

Dileyen hak sahiplerine, taşınmazlarının satın alma bedeline karşılık olarak Uzundere Toplu Konutları’ndan daire teklif etme imkanı sunulacak.

Yapılaşmaya uygun zeminde "Kat karşılığı" Yeniden inşa seçeneği

Destek paketindeki bir diğer önemli model ise kat karşılığı sözleşme seçeneği olarak belirlendi. Bölgede yapılacak zemin analizlerinin inşaata uygun sonuçlanması durumunda, Büyükşehir Belediyesi imar düzenlemelerini tamamlayarak aynı alanda yeni konut ve iş yerleri inşa edecek.

Bu model kapsamında;

İnşaat süresince hak sahiplerine aylık 30 bin TL tutarında kira yardımı sağlanacak.

Yeni konutlar teslim edilene kadar isteyen hak sahipleri için Uzundere toplu konutlarında bedelsiz ikamet imkanı tahsis edilecek.

Bu seçeneği tercih edenlere de ayrıca 25 bin TL taşınma desteği sunulacak.

Farklı taleplere alternatif çözümler ve garantili destek

Zemin analizlerinin yapılaşmaya uygun olmaması gibi bir durumda ise hak sahiplerine belediye mülkiyetindeki farklı bölgelerde bulunan mevcut veya yeni inşa edilecek konut ve iş yerleri önerilecektir. Bu alternatifleri kabul etmeyen mülk sahipleri, diledikleri takdirde arsa ve yapılarının güncel bedel üzerinden satın alınmasını talep edebileceklerdir.

Ayrıca, konutunu veya iş yerini satmak ya da kat karşılığı sözleşme yapmak istemeyen hak sahipleri de destek kapsamı dışında bırakılmadı. Bu durumdaki yurttaşlara, bir yıl boyunca aylık 30 bin TL kira desteği ve 25 bin TL taşınma yardımı sağlanması kararlaştırıldı. Önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu'nda incelendikten sonra Meclis'in nihai onayına sunulacak.

Karabağlar için üç partiden tarihi yetki devri kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Buca tüneli konusunun yanı sıra Karabağlar'daki kentsel dönüşüm alanına dair kritik bir karara da imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2012'de riskli ilan edilen 540 hektarlık alanın 440 hektarlık kısmında planlama çalışmalarını yürütme yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi için hazırlanan önerge görüşüldü.

CHP, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerinin ortak imzasıyla meclise sunulan bu önemli önerge, oy birliğiyle kabul edildi. Karara dair konuşan Dr. Levent Yıldır, bölgede uzun süredir devam eden sorunların vatandaşların hizmet almasını engellediğini belirterek, "Meclisin bu konuda ortak bir irade ortaya koyması oldukça önemlidir," dedi. Daha önce bakanlık tarafından planlanan ve mahkemelerce iptal edilen bu alanın 101 hektarlık bölümünde Bakanlık çalışmalarını sürdürmüştü. Alınan bu yetki devri kararı, kalan büyük bölümdeki dönüşüm sürecinin hızlanması için önemli bir adım olarak görülüyor.