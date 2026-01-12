Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, İzmir’in 2025 yılı sağlık verilerini açıkladı. İzmir’de doğurganlık hızının 3.1 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu, yaşlı nüfus oranının ise ülke ortalamasının üzerinde olduğunu söyledi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, Bayraklı Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında 2025 yılı değerlendirdi. Türkiye doğurganlık ortalamasının 3.4 olduğunu belirten Kul, “Maalesef İzmir daha az doğurganlığı olan bir ilimiz. Doğurganlık hızımız 3.1. İzmir’in nüfus hızı artış oranını destekleyici ve katkı verici olmak lazım. Yaşlı nüfus oranı Türkiye’nin üzerinde 65 ve 80 yaş üzeri oran dikkat çekiyor. Sağlık hizmetine de en çok ihtiyaç duyan yaş grupları da bu gruplar. İzmir’de yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, onlara verdiğimiz hizmetin de daha fazla olmasına sebep oluyor” dedi.

Poliklinik hizmetlerinin yüzde 87’sini kamu hastaneleri veriyor

İzmir’in il ve ilçelerindeki kamu hastanelerinin, insan yoğunluğuna yanıt verecek şekilde konumlandırıldığını belirterek, “İzmir’de 392 aile sağlığı merkezi, 1524 aile hekimi ile çok güçlü bir birinci basamak hizmeti veriyoruz. İlimizde 9 göçmen sağlığı merkezimiz var. Burada 41 birimle ülkemize göçmen olarak gelen vatandaşlara yardımcı oluyoruz 9 adet verem savaş dispanseri, 124 112 istasyonu ile hizmet veriyoruz. Poliklinik hizmetlerinin yüzde 87’sini kamu hastaneleri veriyor. Özel hastanelerinin aldığı pay ise yüzde 12 civarında. Sağlık personeli büyük bir iş yükü altında çalışmaktadır. Bu sorumlulukta bu işi yapmaktadırlar. Sizlerin huzurunda tüm çalışanlarımıza minnettarlığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

"Çok yakın 400 yataklı yeni Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesini göreceğiz"

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kapanma sürecinde çalışanlarımızı mağdur etmeden taleplerine göre görevlendirmeleri yapıldı. Toplam 1029 personelimiz vardı. Bu personellerimizin görevlendirmelerine İl Sağlık Müdürlüğünde kurduğumuz komisyon vasıtası ile organize ettik. İlimizde ihtiyaç duyulan birimlere geçici görevlendirmelerini yaptık. Önümüzdeki günlerde personelin taleplerine göre revize edecek durumdayız. Bunun çalışmalarını arkadaşlarımızla yapıyoruz. Çok kısa bir süre sonra 400 yataklı modern bir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni göreceğiz.

“112 ambulanslarının 10 dakikada vakaya ulaşma hızı yüzde 92”

İzmir’deki 112 ambulanslarının 0-10 dakikalık sürede vakaya ulaşma hızının yüzde 92,85 olduğunu anlata Dr. Ayhan, “Bu oran Türkiye ortalamasının üzerindedir. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. 273 hastayı hızlı ve güvenli bir şekilde helikopterle taşıdık. Uçak ambulansımızla 25 hastamızın naklini gerçekleştirdik. Evde sağlık hizmetlerinin 300 bininci hasta ziyaretine ben de eşlik ettim. Akıllı bilek uygulamasını Türkiye’de pilot il olarak biz uyguluyoruz. Asrın felaketinde yaralılar farklı illere gönderilmişti. Kendini ifade edemeyen yaralıları bulmak problemdi. Yaralılara karekodlu bir bileklik takılıyor. Acil sağlık hizmeti alan 90 bin vatandaşa akıllı bileklik takıldı. Afet anında uygulanmaya hazır hale geldi” diye konuştu.

İzmir’e 20 adet Otomatik Kalp Şok Cihazı

İzmir’de insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlara ve metro istasyonlarına 20 adet acil yardım Otomatik Kalp Şok Cihazı yerleştirdiklerini anlatan Kul, “Bu çalışma ile acil yardım kapasitemizi artırdık. Bu çalışma İstanbul, İzmir ve Ankara’da uygulanmaya başlandı. Meydanlara ve metro duraklarına yerleştirdik. Öte yanda Sağlık Bakanlığı ilimize yeni 45 ambulans gönderdi” diye konuştu.

“Sahada ayak basmadık yer bırakmadık”

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Ayhan Kul, görevi geldiği günden beri müdürlük yöneticileri ile birlikte saha ziyaretleri yaptığını belirterek, “Son 4,5 ay içerisinde il müdürlüğüne başladığımızdan itibaren sahada ayak basmadık yer bırakmadık” dedi. 2025 İzmir İl Sağlık müdürlüğü değerlendirmesi. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü de tebrik ediyorum. Vatanımıza, milletimize, şahsınıza ailelerinize ve kurumlarınıza hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Sağlık Bakan Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, liderliğinde Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Doç.Dr. Ayhan Kul, “Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

“Yerinde tespit yapıp, olaylara hızlı müdahale etmeye çalıştık”

“2055 yılında Sağlık Bakanlığı poliktilarını yerine getirme adına, vizyonu hastaları, çalışanlarımıza ortaya koyma adına sık saha ziyaretleri yaparak bakanlık politikalarını yaşatmaya çalıştık” diyen Kul, “Bundan dolayı son 4,5 ay içerisinde il müdürlüğüne başladığımızdan itibaren sahada ayak basmadık yer bırakmadık. Hastanelerimizi ilçe sağlık müdürlüklerimizi, aile sağlığı merkezlerine sağlık evlerimizi, sağlıklı hayat merkezleri, ağız diş sağlığı merkezlerimiz sık sık ziyaret ettik personele pozitif motivasyon sağlamaya çalıştık. Vatandaşlarımızla mutlaka diyaloğa girdik, onların derdini problemini yerinide dinledik. Bu saha ziyaretleri kapsanında bizim ve idare arkadaşlarıni ziyaretlerinde çalışanlarlı işbirliği ve eliştimi güçlendirmeyi esass aldık. pozitif motivasyonlar desteklemeye çalıştık. Yerinde tespit yapıp olaylara hızlı müdahale etmeye çalıştık. En ekonomik kararları da almaya çalıştık. 2026 yılı önümdeki yılını İzmir’de saha ziyaretleri yılı olarak ilan ettik. Ben ve tüm ekip arkadaşlarımızı haftanın her günü mutlaka sahada olacağız. Sahayı bırakmayacağız çalışanlarımıza ve vatandaşlarımızla çok sıkı ilişki içerisinde olacağız” diye konuştu.