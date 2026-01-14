İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını hedefleyen örnek bir projeye imza atıldı. Türkiye Satranç Federasyonu ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Doğru Hamle, Doğru Gelecek” protokolü, 13 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Protokol törenine üst düzey katılım

İmzalanan iş birliği protokolüne İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici katıldı. Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan 26 hükümlü için özel bir eğitim programı başlatıldı.

Uzman eğitmenlerle satranç eğitimi

Eğitimler, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor. Programla birlikte katılımcılara satrancın temel kurallarının yanı sıra stratejik düşünme, problem çözme ve doğru karar alma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

Açılış hamlesi protokol töreninde yapıldı

Projenin başlangıcı, bina girişinde kurulan bahçe satranç takımıyla sembolik bir hamleyle gerçekleştirildi. Açılış hamlesini İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın birlikte yaptı.

“Bu proje toplumsal uyum için büyük bir adım”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başsavcı Ali Yeldan, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimiz ve çocuklarımız için önemli bir iş birliği protokolünü hayata geçiriyoruz. Suça sürüklenen veya suçla yolu kesişen bireylerin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan bu çalışma, topluma yeniden uyum sürecine güçlü bir destek sağlayacaktır. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımızın İzmirli olması ve kente verdiği önem sayesinde projeyi İzmir’den başlatmak bizim için ayrıca kıymetlidir. Emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyor, bu iş birliğinin ülke genelinde örnek olmasını temenni ediyorum.”

