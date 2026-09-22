Anne Yarısı Ege karakteri, ekran başındakileri derinden sarsan hikayesi ve güçlü oyunculuk performansıyla ilk bölümden itibaren arama listelerinin zirvesine yerleşti. Teyzesi Zeynep'in büyüttüğü, ancak babası Ali'nin gelişiyle hayatı değişen minik Ege'nin kimliği merak konusu oldu.

Kapadokya'da tansiyon yükseldi. Velayet krizinin ortasında kalan minik Ege'nin serüveni izleyenleri ekrana kilitliyor.

Anne Yarısı dizisinin Ege'si kimdir?

Anne Yarısı dizisinde Ege Altay karakterini 11 yaşındaki yetenekli çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal canlandırıyor. 1 Ocak 2015 doğumlu genç yetenek, dizide babası Ali ile teyzesi Zeynep arasındaki velayet savaşının odağında bulunuyor.

Kamera karşısında sergilediği performansla alkış topladı. Yaşına rağmen üstlendiği rolün hakkını veren Ünal, Kapadokya çekimlerinde sergilediği yetenekle seyirciden tam not alıyor.

Melisa Duru Ünal'ın kariyeri ve oynadığı yapımlar

Oyunculuğa erken yaşta başlayan Melisa Duru Ünal, bugüne kadar birçok iddialı projede boy gösterdi. İlk çıkışını Baba dizisiyle yakalayan çocuk yıldız, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Mercan rolüyle tanındı.

Proje ve Rol Dönem ve Detaylar Baba 2022 İlk Rolü Ben Bu Cihana Sığmazam 2022 - 2023 Mercan Turan Ne Gemiler Yaktım 2023 - 2024 Zeynep Leyla: Hayat Aşk Adalet 2024 - 2025 Küçük Leyla Tur Rehberi 2025 Sinema Anne Yarısı 2026 Ege Altay

Ne Gemiler Yaktım ve Leyla dizilerindeki rolleriyle yapımcıların gözdesi haline geldi. Yetenekli çocuk oyuncu, Tur Rehberi filmiyle beyazperdede de başarısını kanıtladı.

Altay ailesinin velayet savaşı ve dizi hikayesi

Dizide Cihangir Ceyhan'ın canlandırdığı Ali ile Burcu Özberk'in oynadığı Zeynep, Ege'nin velayeti için kıyasıya mücadeleye girişiyor. Kapadokya'daki Altay konağı geçmişin sırlarıyla çalkalanırken, küçük kızın kaderi mahkeme salonlarında düğümleniyor.

Ekran serüveni yeni başladı. Salı akşamları NOW ekranlarında yayınlanan yapım, Ege'nin dramıyla milyonları ekran başına topluyor.