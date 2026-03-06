İzmir’in Karabağlar ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazası, bölgede büyük paniğe yol açtı. İnönü Caddesi üzerinde kontrolden çıkan bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, bir motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, firari sürücünün yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Karabağlar'da kontrolden çıkan araç dehşet saçtı

İzmir'in en işlek arterlerinden biri olan İnönü Caddesi, dün gece saat 22.00 sularında adeta savaş alanına döndü. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün yönetimindeki 35 CBN 029 plakalı binek araç, seyir halindeyken bir anda rotasından çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte kontrolden çıkan otomobil, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. O esnada kendi yolunda ilerleyen 28 yaşındaki S.G. idaresindeki 35 CVZ 010 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpışan araç, hızını alamayarak yol kenarında sıralanan araçlara daldı.

Motosiklet sürücüsü park halindeki aracın üzerine savruldu

Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki, motosiklet sürücüsü S.G. çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Talihsiz gencin ağır yaralandığı kazada, kontrolden çıkan otomobil ancak park halindeki 5 ayrı araca daha çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarken, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.

Sürücü aracını bırakıp yaya olarak kaçtı

Kazanın ardından skandal bir gelişme yaşandı. Ortalığı birbirine katan 35 CBN 029 plakalı otomobilin sürücüsü, yaralıya yardım etmek yerine hasar alan aracından inerek karanlıktan faydalanıp yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralı S.G.’ye ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen 28 yaşındaki S.G., hemen müşahede altına alındı. Hastane kaynaklarından alınan son bilgilere göre, genç sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde detaylı inceleme yapan trafik ekipleri, kazaya karışan araçları çekici yardımıyla yoldan kaldırırken, kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

