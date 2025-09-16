Son Mühür- İzmir’de 2024 yılında yaptığı bir sokak röportajında Instagram’a getirilen erişim engelini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, kullandığı ifadeler nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Dava sürecinde bir süre tutuklu kalan Kayserilioğlu, mahkeme tarafından suçsuz bulundu.

Tutukluluk süreci

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Kayserilioğlu, dava sürecinde bir dönem tutuklu kalmıştı. Avukatının yaptığı itiraz üzerine tutukluluğu kaldırılan Kayserilioğlu, yargılamanın ardından beraat kararına ulaştı.

Avukat Hüseyin Yıldız’dan açıklama

Kayserilioğlu’nun avukatı Hüseyin Yıldız, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kararı duyurdu. Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Geçen yıl başlamıştı mücadelemiz. Önce tutukluluğu kaldırmıştık, şimdi ise beraat kararı... Ülkemizde yaşanan tüm hukuksuzluklara ilham kaynağı olması en büyük isteğimizdir.”