Son Mühür- Görkem Duman yönetimindeki Buca Belediyesi'yle yaklaşık bin 800 işçi arasında bir türlü çözülemeyen ödenemeyen alacak sorunu kenti kelimenin tam anlamıyla ''Çöp kent'' haline getirdi.

Duman'ın işçilerin alacaklarının yüzde 85'ini ödedik ama halen çöpleri toplamıyorlar çıkışına eylemci işçilerden alacaklarımızın sadece yüzde 40'ı ödendi savunması gelmişti.

Kentin dört bir yanından gelen çöğ dağları görüntülerinin gündem olduğu dönemde sorunun nasıl çözüme kavuşacağı konusunda belirsizlik sürüyor.



Anahtar Partisi'nden uyarı...



Buca'nın çöpleri konusunda yaşanan krize isyan eden Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır'dan Başkan Görkem Duman'a dikkat çeken bir uyarı geldi.

"Buca yönetilemiyor. Belediye ve işçiler arasındaki kriz vatandaşlarımızın canını tehlikeye atacak bir seviyeye ulaştı. Buca'nın her tarafı çöp yığınları ile doldu. Belediye başkanı Görkem Duman hâlâ somut bir adım atamadı. Belediyeden maaşını alamadığını iddia eden işçiler hakkında kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmadı.'' hatırlatmasında bulunan Hüseyin Çakır,

''Buradan uyarıyorum. Cuma günü saat 17:00'ye kadar çöpleri topladınız topladınız. Toplamazsanız il yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm ilçe başkanlarımızla beraber çöpleri toplayıp Buca Belediyesinin önüne getireceğiz. Buca'da oluşturduğunuz enkazı görmenizi sağlayacağız.'' mesajı verdi.