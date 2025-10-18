İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kentte internet tabanlı fuhuş ağı kurduğu belirlenen bir şebeke tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” suçlarına yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu, şebekenin fuhuş ilanlarını yasa dışı internet siteleri üzerinden yayınladığı belirlendi.

Kadınların fotoğraflarından dijital katalog hazırlamışlar

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin fuhuş ilanlarında yer alan kadınların fotoğraflarını dijital katalog haline getirerek müşterilere gönderdikleri ortaya çıktı.

Kadınlar üzerinden elde edilen kazançların “ilancı”, “konumcu” ve “mağdur kadınlar” arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Bu yöntemle oluşturulan ağın sistematik biçimde çalıştığı, her bir üyenin görev tanımının bulunduğu ve gelir paylaşımının kayıt dışı biçimde sürdürüldüğü belirlendi.

Eş zamanlı operasyon: 4 kişi yakalandı

Elde edilen istihbarat doğrultusunda, 14 Ekim günü İzmir genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli konumundaki 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, delil niteliği taşıyan materyallere el koyarak incelemeye aldı.

19 mağdur kadın kurtarıldı

Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı olarak fuhuşa zorlandığı belirlenen 11’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 19 kadın kurtarıldı.

Kadınlar gerekli işlemlerin ardından güvenli alanlara yerleştirilirken, yabancı uyrukluların sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar, “fuhşa teşvik ve aracılık” ile “suç örgütü kurma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.