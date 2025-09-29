Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi, vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerini hızlıca iletebilmeleri için geliştirdiği mobil uygulamasını son versiyonuyla hizmete sundu. Güncellenen uygulama sayesinde Konaklılar, taleplerini fotoğraf ve konum bilgisiyle birlikte kolayca iletebiliyor.

Dijital çözüm cebe girdi

Konak Belediyesi’nin mobil uygulaması, kullanım kolaylığı ve eklenen yeni özelliklerle güncellendi. Artık Konaklılar, talep ettikleri konulara ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraf yükleyerek talep formu oluşturabiliyor. Adres bilgisi ve harita üzerinden konum da girilerek sorunların nokta atışıyla belediyeye iletilmesi sağlanıyor. Başvurular, verilen takip numarası sayesinde anlık olarak izlenebiliyor.

Süreçler şeffaf ve takip edilebilir

Mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yapılan tüm başvurular Konak İletişim Merkezi tarafından kayıt altına alınıyor. İlgili müdürlüklere yönlendirilen başvurular, koordinasyon birimi tarafından sonuçlanıncaya kadar sistem üzerinden takip ediliyor. Talep karşılandığında, başvuru sahibine bilgilendirme yapılıyor. Böylece vatandaşlar sürecin her aşamasını şeffaf şekilde izleyebiliyor.

Kim uygulamada

444 35 66 numaralı Konak İletişim Merkezi de mobil uygulamaya entegre edildi. Böylece vatandaşlar, çağrı merkezi hizmetlerine de uygulama üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca güncel haberler, duyurular ve etkinliklerin takibi, e-belediye hizmetleri, e-imar sorgulamaları, Mutlu Çocuklar Oyun Evleri, sosyal yardım başvuruları, spor okulları ve kurs kayıtları da uygulama üzerinden yapılabiliyor.