Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Barış Düdü, devlet okullarındaki idarecilerin ve okul aile birliklerinin, velilerden ‘zorunlu bağış’ ve kayıt parası adı altında talep edilen paralarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulunarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile iktidarı eleştirdi.

Barış Düdü: Velilerden ‘zorunlu bağış’ adı altında para talep edilmekte

Devlet okullarındaki bütün giderlerin hemen hemen velilerin sırtında olduğunu vurgulayan Barış Düdü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yeteri kadar bütçe göndermemesinden kaynaklı böyle bir durum yaşandığını belirterek, “Okulların hemen hemen bütün giderleri artık velilerin sırtında. Bu artık gayet açığa çıktı bakan kesinlikle velilerden para alınmayacak dese bile okullara yeterli bütçe gelmediği için idareciler okul aile birliği yoluyla velilerden ‘zorunlu bağış’ olarak para talep edilmektedir. Bütçeler artık okullara yeterli miktarda gelmiyor bu yüzden velilere kayıt esnasında örneğin, 5 litre ev sabunu, 32’li tuvalet kağıdı, 5 paket A4 kağıdı gibi liste hazırlanıyor ve bu listeler vasıtasıyla kayıt esnasında bu isteniyor. Nakit olarak talepler de oluyor, okul aile birlikleri kendi aralarında karar alıyor.” dedi.

“Merkezdeki okullar velilerden 150 bin lira kayıt parası istiyor”

Ayrıca bakanlığın, il milli eğitim müdürlükleri üzerinden belediyelerden gelen temizlik ve personel yardımını iptal ettiğini aktaran Barış Düdü, devlet okullarının içinin boşaltıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene Ustalık Telafi Programı (UTP) dedikleri bir yöntemle personel alımına gitmeye kararlaştırdılar. Bu nedenle okulların temizlikleri yapılamadı. Bu sebeple belediyeler devreye girdi temizlikler için fakat il milli eğitim müdürlüğün emriyle belediyeler okullardan kovuldu. Buralara yeterli bütçe ayrılmıyor, itibarsızlaştırılıyor aynı geçmişte devlet hastanelerinin içinin boşaldığı gibi bugün de devlet okullarının da içi boşaltılıyor ve velilerin özel okullara kaymasının yolu açılıyor.

Birde kayıt döneminde kayıt parası adı altında çok yüksek paralar alınıyor. Bu piyasa örneğin İzmir’de 30 bin liradan başlıyor. Merkez okullarda 150 bin liraya kadar yükseliyor bu rakam, adresi uymayan ve daha nitelikli olarak düşündüğü okula göndermek isteyen veliler adreslerini taşıyarak okullara kayıt etmeye çalışıyorlar ancak okul müdürlerinde güzel bir sistem var, bu taşımaları görüyorlar ve bu velilerden yüksek meblağlalar talep ederek, çocukların kayıtlarını yapıyorlar.”