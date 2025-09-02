Son Mühür/ Osman Günden - Aliağa Belediyesi Spor Okulları karate öğrencileri, 30-31 Ağustos’ta Kemalpaşa’da düzenlenen “30 Ağustos Zafer Bayramı İzmir İl Şampiyonası”nda 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandı.

Şampiyonadan büyük başarı

Aliağa Belediyesi Demir Spor Kulübü adına şampiyonaya katılan 12 sporcudan 10’u dereceye girerek Aliağa’ya önemli bir başarı kazandırdı. Madalya kazanan sporcular ve dereceleri şöyle:

Furkan Topkaya: Kata dalında İzmir birincisi, kumite 40 kilo ikinci (2014 doğumlular)

Adilhan Bilen: Kumite 45 kilo ikinci (2014 doğumlular)

Rüzgar Oral: Kumite 50 kilo birincisi (2014 doğumlular)

Enes Demir: Kumite 50 kilo ikinci (2014 doğumlular)

Barlas Alim: Kumite 30 kilo birincisi (2015 doğumlular)

Metin Ali Yaşar: Kumite 45 kilo birincisi (2015 doğumlular)

Öykü Durudilek: Kumite 34 kilo birincisi (2015 doğumlular)

Cemile Kolay: Kumite 37 kilo ikinci (2015 doğumlular)

Zeynep Dayı: Kumite 40 kilo üçüncüsü (2015 doğumlular)

“Yoğun çalışmaların meyvesini aldık”

Aliağa Belediyesi Karate Antrenörü Nezahat Ayhan, öğrencilerinin yaz boyunca yoğun antrenman programı uyguladığını belirterek, “Bu başarılar çocuklarımızın emeklerinin karşılığıdır. Yeni sezonda Türkiye Şampiyonası için daha güçlü şekilde hazırlanıyoruz” dedi.

“Çocuklarımızla gurur duyuyoruz”

Aliağa Demir Spor Kulübü Başkanı Bilal Özkurt ise sporcuları tebrik ederek, “Bu başarılar yalnızca kulübümüz için değil, Aliağa için de büyük bir onurdur. Sporcularımız disiplinli çalışmanın ve azmin karşılığını aldı. Daha büyük başarılar için Aliağa Belediyemiz ile tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.