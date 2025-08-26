Son Mühür/ Osman Günden - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüksek doluluk oranıyla dikkat çekti. Lisans programlarında %99,45, ön lisans programlarında ise %99,78 doluluk sağlayan DEÜ’ye bu yıl toplam 6 bin 965 yeni öğrenci yerleşti.

6 bin 965 yeni Dokuz Eylüllü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre, DEÜ’nün lisans programlarına 4 bin 673, ön lisans programlarına ise 2 bin 292 öğrenci yerleşti. Üniversite, bu sonuçlarla tercih döneminde en çok ilgi gören yükseköğretim kurumları arasında yer aldı.

Rektör Yılmaz’dan “Hoş geldiniz” mesajı

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Büyük ailemize katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum. Modern kampüslerimiz, güçlü akademik kadromuz, sosyal ve kültürel etkinliklerimizle dolu bir üniversite hayatı sizleri bekliyor” dedi.

Yılmaz, DEÜ’nün Kurumsal Akreditasyon Belgesi sahibi seçkin bir araştırma üniversitesi olduğunu vurgulayarak, “Öğrenciyi merkeze alan yaklaşımımız, engelsiz kampüs ödüllerimiz, çevreye duyarlılığımız ve uluslararası başarılarımız, Üniversitemizi tercih eden gençler için önemli birer tercih nedeni oldu. Mezunlarımızın yüksek istihdam oranları da bu ilgiyi pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Kayıtlar 1 Eylül’de başlıyor

DEÜ’ye yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden veya 1-5 Eylül 2025tarihlerinde yüz yüze kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler bu iki yöntemden yalnızca birini tercih edebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına adaylar, 25 Ağustos 2025 saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tradresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.