Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), Bergamalı Gazeteci-Yazar Şakir Süter anısına Bergama Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Yarışma, Bergama Belediyesi, Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı’nın (BERKSAV) desteğiyle gerçekleştirildi.

Jüri ve yarışma koordinasyonu

Yarışmanın koordinatörlüğünü İGC Genel Sekreteri Reşat Yörük üstlendi. Jüri, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Emel Ürper, Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Çağdaş, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Genel Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şadiye Deniz, Bergama Belediyesi Özel Kalem Müdürü Seyhan Sarıca Kelle, Bergama Belediyesi Basın Danışmanı Serdar Yiğitol, İGC Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Gündüz ile gazeteciler İbrahim Irmak ve Sadık Pala’dan oluştu. Jüri başkanlığı görevini Prof. Dr. Şadiye Deniz yürüttü.

2025 yılı ödül listesi

Haber Dalı: Anadolu Ajansı – Halil Fidan, “Parşömen doğduğu topraklarda öğrencilerin elinde tuvale dönüştü”

Araştırma-İnceleme Dalı: Yeni Asır – Nadir Uysal, “Tire’nin sosyetik Hamide’si: Bir garip aşk hikayesi”

Röportaj Dalı: 9 Eylül Gazetesi – Pınar Bayram, “Türkiye’de ve Dünya’da yüzme sporunun parlayan yıldızı Merve Tuncel”

İnternet Haberciliği Dalı: dokuzeylul.com – Yağmur Karadağ, “‘Yapamazsın’ diyenlere rağmen şiddeti aştı, diplomayı aldı”

Fotoğraf Dalı: Anadolu Ajansı – Orhan Fatih Doğan, “Bergama Akropolü’nde perseid meteor yağmuru gözlemlendi”

Vecdi Altay İGC Özel Ödülü: İlkses Gazetesi – Yusuf Çağırtekin, “İzmir’de dijital istismarın sessiz yükselişi”

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Yenigün Gazetesi – Sıla Arabacıoğlu, “Anlatmaktan utanmıyorum”

BERKSAV Osman Bayatlı Özel Ödülü: TRT – Elif Yıldırım Korkmaz & Hayrettin Kavi, “Kültürel miras kadın emeğiyle canlandı”

BERTO Ekonomi Özel Ödülü: Yeni Bakış Gazetesi – Filiz Erol, “Sahibinden ikinci el çocuk kıyafeti”

Ödül töreni 4 Eylül’de

Kazananlar, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 17.00’de Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende ödüllerini alacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti, ödül alan tüm meslektaşlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.