Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yürüttüğü destek eğitim programları için yeni dönem kayıtlarını açtığını duyurdu. Çeşitli branşlarda sunulan bu eğitimlerle hem engelli bireylerin kişisel gelişimleri destekleniyor hem de aileler için bir dayanışma ağı oluşturuluyor.

Engelli hizmet merkezlerinde kapsamlı destek programları

İzmir'deki engelli vatandaşlar ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yurtoğlu, İnciraltı ve Konak Engelli Hizmet Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler sayesinde hayata daha sıkı bağlanıyor. Merkezler, el sanatlarından müziğe, spordan psikososyal desteğe kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunuyor. Bu çalışmalarla engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri, yeni beceriler edinmeleri ve toplumsal yaşama daha fazla dahil olmaları hedefleniyor.

Hizmet merkezlerine göre sunulan eğitimler ve iletişim bilgileri

Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi, ebeveyn danışmanlığı, psikososyal destek, koro çalışmaları, doğa temelli programlar, okuma yazma eğitimi, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, özel eğitim, izcilik, boccia, ritim ve dans, seramik ve spor hizmetleri sunuyor. Kayıt yaptırmak isteyenler 0232 293 98 47 ve 0232 293 98 48 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler.

İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi ise psikososyal destek, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, ritim ve dans eğitimi, koro çalışmaları, resim, doğa temelli programlar ve izcilik faaliyetleri düzenliyor. Başvuru için 0232 293 98 25 ve 0232 293 98 42 numaraları aranabiliyor.

Konak Engelli Hizmet Merkezi'nde ise özel eğitim, psikososyal destek, koro çalışmaları, spor, seramik, el sanatları, takı tasarımı, ahşap boyama, izcilik, boccia ve resim hizmetleri veriliyor. Kayıt için 0232 293 98 40 ve 0232 293 32 96 numaralı telefonlar kullanılabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu kapsamlı çalışmaları, engelli vatandaşların ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmayı, onlara destek olmayı ve toplum içinde daha eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyor.