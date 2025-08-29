Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocukların güvenliğinin en temel öncelik olduğunu belirtti.

Özkan, “Çocuklarımızın güvenliği, hiçbir teknolojiye feda edilemez. İnsan eliyle suç olan bir davranış, yapay zeka tarafından işlendiğinde meşrulaştırılamaz” ifadelerini kullandı.

Amerika’da başsavcılardan teknoloji devlerine sert uyarı

Özkan’ın açıklamasında, Amerika’da 44 eyalet başsavcısının Microsoft, Google, Meta, Apple, OpenAI ve diğer yapay zeka şirketlerine hitaben yayımladığı uyarı mektubuna dikkat çekildi.

Savcıların en çarpıcı mesajı şu oldu: “Ürünlerinizle temas eden çocukları bir ebeveynin gözünden görmelisiniz, bir avcının değil.” Özkan, bu uyarının sadece Amerika’yı değil tüm dünyayı ilgilendirdiğini vurguladı.

Türkiye’de acil yasa çağrısı

CHP’li Özkan, Türkiye’de yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiğine işaret ederek, çocukları bu risklerden koruyacak özel yasaların çıkarılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Özkan, bu kapsamda şunları sıraladı:

TBMM’de özel yasa çıkarılması,

BTK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde ulusal güvenlik standartlarının belirlenmesi,

Teknoloji şirketlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uyması.

“İktidar sorumluluk almalı”

Özkan, CHP Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri olarak yasa teklifi hazırladıklarını ve diğer partileri de bilgilendirdiklerini açıkladı. “Bu konuda derhal harekete geçilmesini istedik. Ortak bir anlayışla bu yasanın yapılmasını istiyoruz. Çok gecikildi. Sorumluluk iktidarındır” dedi.

“Çocuklara zarar vermeyin, bu basit bir sınır”

Amerikalı savcıların mesajını Türkiye için de yineleyen Özkan, “Çocuklara zarar vermeyin. Bu, basit ve anlaşılır bir sınırdır. Çocuklarımız yapay zeka deneme tahtası değildir” ifadelerine yer verdi.

Yapay zekanın çocuklar üzerindeki riskleri neler?

Özkan, ABD’de tartışma yaratan örnekleri de paylaştı:

AI asistanlarının çocuklarla “romantik rol” yapması,

Çocukları intihara yönlendiren chatbotlar,

Gelişim çağındaki çocuklarda duygusal ve bilişsel hasar riski.

Bu örneklerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Özkan, “Türkiye olarak da ortak mesajı yaşama geçirmeliyiz” dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na çağrı

Özkan, iktidara çağrı yaparak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun acilen çalıştırılması gerektiğini söyledi. “Çocuklarımızın güvenliği için yasal düzenleme ertelenemez bir zorunluluktur” diyerek açıklamasını noktaladı.