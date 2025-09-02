Son Mühür/ Begüm Mol - Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi, öğrencilerin geniş zaman geçirdikleri sınıflarda iç hava kalitesi, ısıl konfor, akustik ve görsel koşulların sağlık, üretkenlik ve akademik başarı üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Kötü iç hava kalitesinin, gelişme çağındaki çocuklarda astım gibi kronik hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Salgınlar hızlı yayılıyor

MMO İzmir Şubesi, COVID-19 küresel salgınında görüldüğü gibi iyi havalandırılmayan sınıfların, hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığını hatırlattı. Hasta öğrencilerden ve öğretmenlerden havaya yayılan mikroorganizmaların iç ortam kirletici yükünü artırdığı, bunun da devamsızlık ve akademik başarısızlık riskini yükselttiği belirtildi.

Mekanik havalandırma ihtiyacı

Açıklamada, mekanik havalandırma sistemlerinin hem mikroorganizmalara hem de sağlığa zararlı uçucu organik bileşiklere karşı önemli bir koruma sağladığı ifade edildi. Türkiye’de devlet okullarındaki yaklaşık 750 bin dersliğin büyük çoğunluğunda bu sistemlerin bulunmadığına dikkat çekildi. Pencerelerin ve kapıların açılmasının faydalı olsa da tek başına yeterli olmadığı, 40 dakikalık ders süresinin virüsün yayılması için yeterli olduğu vurgulandı.

Önerilen önlemler

MMO İzmir Şubesi, mevcut koşullarda dersliklerde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

Mekanik havalandırma sistemi olan dersliklerde en yüksek taze hava miktarıyla çalıştırma, yeni cihaz alımlarında ihtiyaç kontrollü sistemlerin tercih edilmesi. Mekanik havalandırma sistemi bulunmayan binalarda pencerelerin aktif kullanılması, ders aralarında sınıfların mutlaka havalandırılması, hava şartları uygunsa ders sırasında pencerelerin açık tutulması. Tuvalet egzoz fanlarının çalıştırılması veya havalandırma sağlanması. HEPA filtresi olmayan kapalı iklimlendirme sistemlerinin düzenli temizliği. Isıtma-soğutma sistemlerinin bakım periyodunun sıklaştırılması, filtre ve ekipmanların dezenfekte edilmesi veya yenilenmesi.

Yetkililere çağrı

MMO İzmir Şubesi, “Öğrencilerin, öğretmenlerin ve yakınlarının sağlığı için okullarda havalandırma ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Yetkilileri bu konuda adım atmaya davet ediyor, mesleki uzmanlık alanlarımız doğrultusunda her türlü katkıyı sunmaya hazırız” açıklamasında bulundu.