Son Mühür/ Osman Günden - Efes Selçuk Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının ilk oturumunda, TOKİ konutlarıyla ilgili yaşanan tartışmalara ilişkin konuşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, 3 Ocak 2022 tarihli meclis oturumunda yaptığı uyarıları hatırlattı. Sengel, “Bir an önce inşaat ruhsatı alsınlar, yoksa oturma ruhsatı alamayacaklar. Selçuk Belediyesi şu anda her şeyin farkında. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Ama inşaat ruhsatı alınmazsa oturma ruhsatı vermek mümkün değil” dedi.

Başkan Sengel, Efes Selçuk Belediyesi’nin oturma ruhsatı vermediği iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “İnşaat ruhsatı alınmadan oturma ruhsatı verilmesi hukuken mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ruhsat yetkisi bakanlıkta

TOKİ projelerinin 2019-2020 yıllarında başladığını hatırlatan Sengel, ruhsat yetkisinin Efes Selçuk Belediyesi’nde değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda olduğunu vurguladı. “Bu konutların planlarının tamamı, 1/100.000’likten 1/1000’liğe kadar Bakanlık tarafından yapıldı. TOKİ, inşaat ruhsatını Efes Selçuk Belediyesi’nden talep etmedi. Normal şartlarda bu konutlar Bakanlık tarafından yapılmış durumda” dedi.

Sengel, Efes Selçuk mücavir sınırları içerisindeki gerçek TOKİ alanının Abuhayat Mevkii olduğunu, ancak buradaki arazinin sahibi ile TOKİ arasında anlaşma sağlanamadığı için mevcut konutların Selçuk girişinde inşa edildiğini belirtti.

Mimari eleştiri

TOKİ binalarının mimari görünümünü de eleştiren Başkan Sengel, “Bize meclis üyesiyken gösterilen Alaçatı evlerinden bambaşka bir görüntü çıktı. Alt katlara Alaçatı taşına benzer yapay taş koyup üzerine yedi kat çıkmakla Alaçatı evleri yapılmış olmuyor. İlham Veren Kentimizin en güzel yerine bu şekilde binalar yapılmasını doğru bulmuyorum” diye konuştu.