Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ulaşımın felç olmaması için teyakkuza geçti. Okulların açılmasıyla birlikte şalterler adeta baştan kurulacak. Sabah ve akşam saatlerinde kilitlenmesi muhtemel ana arterlerde trafiği açık tutmak adına belediyenin tüm birimleri sahaya iniyor.

Ücretsiz çekici hizmeti devrede

Kentin kalbi konumundaki İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM), Pazartesi sabahı itibarıyla tam kapasite mesai yapacak. Kontrol odasındaki kameralardan trafik anlık izlenecek, sıkışıklık yaşanan kritik noktalara anında saha ekipleri yönlendirilecek.

Yolda kalan araçların trafiği kitlemesini önlemek için de önlem alındı. Ana arterlerde sabah 07.00-11.00 ile akşam 16.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz oto kurtarma ve çekici araçları nöbette duracak. Olası kaza ya da arızalarda yol hızlıca temizlenecek.

Şehirde kazı yapılmayacak, çöp toplama saatleri değişti

AYKOME kararıyla 14 Eylül günü İzmir genelinde hiçbir altyapı çalışmasına izin verilmeyecek. Kazı ekipleri kazmaları bir günlüğüne yere bırakıyor. Sadece altyapı değil, kent içi bakım işleri de durduruldu. Yol kenarlarındaki ağaç budama ve sulama faaliyetleri ilk gün yapılmayacak.

Trafiğin zirve yapacağı saatler de plana dâhil edildi. 07.00-09.00 ile 17.00-19.00 saatleri arasında sokaklarda çöp kamyonu görülmeyecek; çöp toplama işlemleri bu saatlerin dışına kaydırıldı.

Okul servislerine zabıta markajı

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, trafiğin düzenlenmesine destek vermenin yanı sıra okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştıracak. Servis araçlarının belgeleri, güvenlik şartları ve güzergâh izinleri adım adım kontrol edilecek. Ekipler, öğrencilerin okula güvenle ulaşması için gün boyu direksiyon başındaki sürücülerin radarında olacak.

