Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025–2026 eğitim öğretim yılı bugün başladı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yaptı.

Uyum haftası tamamlandı

Geçtiğimiz hafta okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi yapılmıştı. Bugün itibarıyla tüm sınıflarda dersler başladı.

İzmir’de öğrenciler sabah erken saatlerde okulda

İzmir’de öğrenciler sabahın erken saatlerinde okullarına geldi. Bahçede arkadaşlarıyla buluşan çocuklar, ders zili çalana kadar oyun oynadı.

“Okulu çok özledim”

Öğrencilerden Umut Can, yaz tatilinden sonra yeniden okula dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Okulu çok özledim, arkadaşlarımı görmek beni çok mutlu etti” dedi.