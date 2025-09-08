Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 9 Eylül'deki kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Şehirde hem resmi törenler hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikle büyük bir coşku yaşanacak. Kutlamalar, Basmane'den başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. Saat 09.00'da gerçekleşecek yürüyüşte İzmirliler, ellerinde devasa bir Türk bayrağı taşıyarak birlik ve beraberlik mesajı verecek.

Resmi törenler ve sembolik kutlamalar

Kutlamalar, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam edecek. Ardından Hükümet Konağı'nda bayrak töreni düzenlenecek. Saat 10.30'da başlayacak bu törende, süvari birlikleri İzmir'in kurtuluşunu canlandırarak o tarihi anları yeniden yaşatacak. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da bir plaket sunacak. Saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek resmi kutlama töreninde ise halk oyunları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando ekibinin performansı yer alacak.

Gökyüzünde muhteşem gösteriler ve Fener Alayı

Hava gösterileri, kutlamaların en çok merak edilen bölümlerinden biri olacak. Saat 17.00'de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirecek. Gündoğdu Meydanı, saat 18.10'da Türk Yıldızları'nın nefes kesici gösterisine ev sahipliği yapacak. Saat 18.45'te ise Solo Türk, gökyüzünde inanılmaz bir gösteri sergileyecek. Günün en coşkulu anlarından biri ise saat 20.15'te başlayacak olan fener alayı yürüyüşü olacak. İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev bir Türk bayrağı ile yürüyecek ve Cumhuriyet Meydanı'nın trafik yolu üzerinde hilal şekli oluşturacak. Bu an, kurtuluşun sembolik bir gösterisi olarak tarihe geçecek.

Sanat ve kültürle dolu final

İzmir Enternasyonal Fuarı, kapanışını bu özel günde yapacak. Saat 20.00'de Kültürpark Ana Sahne'de DJ Ersin Show ile başlayan müzik ziyafeti, saat 21.15'te Çim Konserleri kapsamında sahne alacak Mor ve Ötesi'nin muhteşem konseriyle sona erecek. Bu konser, fuarın ve kutlamaların finalini unutulmaz kılacak.

Tarihi ve kültürel etkinlikler

Kutlamalar sadece müzik ve gösterilerle sınırlı kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), saat 18.00'de "Kent Belleğinde 9 Eylül Söyleşisi" düzenleyecek. Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşide, İzmir'in işgalden kurtuluşu ve 9 Eylül'ün kent belleğindeki yeri tartışılacak. APİKAM Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı'nın moderatörlüğünde gerçekleşecek bu etkinlik, tarihe ışık tutacak. Ayrıca, İzmir'in Kurtuluş Bayramı Sergisi, Adnan Menderes Havalimanı TAV Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak ve bu özel günün önemini farklı bir perspektiften sunacak.

9 Eylül yarı maratonu

Kutlamalar, spor etkinlikleriyle de destekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu, 21 Eylül'de koşulacak. Saat 07.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak koşu, İnciraltı Spor Tesisi yakınındaki dönüş noktasından sonra yine Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Bu maraton, sporseverlere tarihi ve coşkulu bir atmosferde yarışma fırsatı sunacak.