30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde iki evladını ve yakınlarını yitiren okul öncesi öğretmeni Nilay Yücel, yaşadığı büyük felaketi bir misyona dönüştürdü. Yücel, kızları Vera ve Lena’nın adını taşıyan hikaye kitabıyla, erken çocukluk dönemindeki bireylerde afetlere karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Büyük acının ardından gelen eğitim sorumluluğu

Nilay ve Deniz Yücel çifti, 2013 yılında hayatlarını birleştirdikten sonra 2014’te Vera’yı, 2016’da ise Lena’yı kucaklarına alarak mutlu bir aile kurdu. Ancak bu mutluluk, Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın yıkılmasıyla trajik bir şekilde sonlandı. Okul öncesi öğretmeni olan 48 yaşındaki Nilay Yücel, kayınvalidesi Arife Yücel ile birlikte kendi iki kızı, 9 yaşındaki yeğeni Feda ve 2,5 yaşındaki yeğeni Diren’i bu felakette kaybetti. Derin bir yasa boğulmasına rağmen ayakta kalmaya karar veren Yücel, çocuklarına olan tükenmez sevgisini mesleği aracılığıyla sınıfındaki öğrencilere aktarmaya başladı.

Yapay zeka ile canlanan hatıralar

Nilay Yücel, deprem gerçeğini pedagojik bir dille çocuklara ulaştırmak amacıyla kalemi eline aldı. Bu yıl tamamladığı eseri "Vera ve Lena doğada neler oluyor?" ile kızlarının hatırasını yaşatırken, okul öncesi düzeydeki afet eğitimine de yeni bir boyut kazandırmayı amaçladı. Kitapta dikkat çeken bir detay olarak, Vera ve Lena’nın gerçek fotoğrafları yapay zeka teknolojisi kullanılarak hikaye karakterlerine dönüştürüldü. Eserin içeriği, depremin bilimsel olarak nasıl meydana geldiğini açıklarken, aynı zamanda deprem öncesinde ve sırasında alınması gereken temel önlemleri de ele alıyor. Yücel, kitabın sadece çocuklara değil, yetişkinlere de bir rehber niteliğinde olacağına ve deprem tedbirlerinin önemini ailelere benimseteceğine inanıyor.

"Bu, öğretmen bir annenin sorumluluğu"

Kitabının duygusal bir yas hikayesi olmadığının altını çizen Nilay Yücel, amacını şu sözlerle ifade etti: "Bu hikaye kitabı, yaslı bir annenin değil, öğretmen bir annenin taşıdığı sorumlulukla kaleme alınmıştır. Çocuklarımıza ulaşmayı, depremin bir doğa olayı olduğunu ve insanların bu doğa olayı yüzünden değil, maalesef ihmaller yüzünden hayatlarını kaybettikleri bilincini aşılamayı arzu ediyorum."

Hikaye kurgusunun, Vera ve Lena’nın gerçek hayatta en sevdikleri oyun olan dört yapraklı yonca arayışından ilham aldığını belirten Yücel, kitapta kızlarının birbirine olan güven ve sevgisinin de işlendiğini aktardı. Kitabından herhangi bir maddi gelir beklentisi olmadığını vurgulayan Yücel, eserin tüm çocuklara ulaşabilmesi adına özellikle köy okullarına gönderim yaptığını dile getirdi. Geleceğe yönelik planları arasında, Vera ve Lena adıyla diğer doğa olayları ve afetlere odaklanan kitaplar hazırlayarak bu seriyi genişletmek olduğunu da sözlerine ekledi.