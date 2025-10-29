Narlıdere, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir kortej ve fener alayıyla kutladı. Başkan Erman Uzun ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı.

Narlıdere sokaklarında Cumhuriyet coşkusu

Narlıdere, Cumhuriyetimizin 102’nci yılını görkemli bir fener alayı ve kortej yürüyüşüyle kutladı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Belediye Binası önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle yürüyen vatandaşlar, Mithatpaşa Caddesi ve Güngören Caddesi güzergâhından Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na ulaştı.

Meşalelerle aydınlanan gece

Bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşe ellerinde meşaleler taşıyan kalabalık, marşlar ve sloganlarla eşlik etti. Balkonlardan bayraklarıyla destek veren Narlıdereliler, korteji coşkuyla selamladı. 7’den 70’e binlerce kişi, Cumhuriyet sevincini birlikte yaşadı.

“Cumhuriyetimizin bekçileriyiz”

Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Cumhuriyetin fırsat eşitliğinin en güçlü örneği olduğunu vurguladı. Uzun, “Cumhuriyet, yoksul bir çocuğa bile Cumhurbaşkanlığı hayali kurduran bir düzen. Bizler Cumhuriyet’in yılmaz savunucuları, bekçileriyiz. Aklın ve bilimin yolunda, daha çağdaş bir Türkiye için çalışacağız” dedi.

“Cumhuriyet nasıl kutlanır gösterdiniz”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da Narlıderelilere teşekkür ederek, “Bugün burada Cumhuriyet nasıl kutlanır gösterdiniz. Cumhuriyet bir gençlik ve kadın devrimidir ve onu korumak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Törenler Demokrasi Meydanı’nda devam etti

Resmi program da Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Garnizon Komutanı İstihkâm Albay Halil İbrahim Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı törende öğrenciler gösteri sundu. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen geçit, izleyenlerden yoğun alkış aldı.