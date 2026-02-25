İzmir’in Menemen ilçesi merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürüttü

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, kara para aklama, suçlarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında toplam 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

55 şüpheli yakalandı, 49’u tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan: 49’u tutuklandı , 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi , 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

“Finans evleri” üzerinden bahis trafiği yönetildi

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin hiyerarşik bir yapı içinde örgütlü hareket ettiği belirlendi.

Menemen’de belirlenen 3 ayrı adresin “finans evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu adreslerde: yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden para transferleri yapıldığı, canlı destek hizmetlerinin yürütüldüğü, üçüncü kişiler adına açılan banka ve kripto hesapların kullanıldığı, suç gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi.

İşlem hacmi yaklaşık 2 milyar lira

Soruşturma kapsamında incelenen banka ve kripto hesaplarındaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu belirlendi.

Firari şüpheliler aranıyor

Güvenlik güçleri, dosya kapsamında aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.