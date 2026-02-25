Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, eğitim kurumlarında milli ve manevi değerlerin korunması adına dikkat çeken bir ziyarette bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda uygulanması planlanan Ramazan ayı etkinliklerine tam destek veren Şahin, bu kapsamda İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında eğitimdeki yerli ve milli duruşun önemine değinen Şahin, okulların Türk milletinin kültürel kodlarını taşıyan birer kale olduğunu vurgulayarak, yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Yahşi’ye teşekkürlerini iletti.

Bakanlığın ramazan genelgesine tam destek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan ve okullarda Ramazan ayının maneviyatına uygun sosyal etkinliklerin düzenlenmesini öngören genelgeyi değerlendiren Veysel Şahin, bu adımın toplumsal birliktelik için hayati olduğunu ifade etti. Genelgenin anayasal haklar ve inanç hürriyetiyle tam bir uyum içinde olduğunu belirten Şahin, bu düzenlemenin Türk çocuklarının kendi değerleriyle büyümesine olanak sağladığını dile getirdi. Bakanlığın bu yaklaşımının ailelerde büyük bir memnuniyet yarattığını kaydeden İl Başkanı, bu tür kültürel faaliyetlerin engellenmeye çalışılmasının demokratik haklara ve milli hafızaya bir saldırı niteliği taşıyacağını savundu.

"Türk çocukları öz kültürüyle yetişmeli"

Eğitimin temel gayesinin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda karakter inşası olduğunu hatırlatan Şahin, %99’u Müslüman olan bir ülkede çocukların dinini ve geleneklerini öğrenmesinin en doğal hakkı olduğunun altını çizdi. Bu durumun devletin asli görevleri arasında yer aldığını belirten MHP İzmir İl Başkanı, geçmişteki kısıtlayıcı zihniyetlerin aksine bugün özgürce yaşanması gereken bir manevi iklimin varlığına dikkat çekti. Şahin, okulların ve öğretmenlerin bu kutsal görevde rehberlik etmesinin, sağlıklı bir toplum yapısının temel taşı olduğunu ifade ederek milli değerlerin yaşatılması noktasında taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

Batı medeniyeti eleştirisi ve Epstein vurgusu

Konuşmasında küresel gelişmelere ve Batı dünyasının ahlaki erozyonuna da değinen Veysel Şahin, "Tek dişi kalmış canavar" olarak nitelendirdiği Batı medeniyetinin karanlık yüzüne karşı uyarılarda bulundu. Son dönemde dünya gündemini sarsan Epstein skandalı ve Gazze’de yaşanan insanlık dramına atıfta bulunan Şahin, Batı’nın sunduğu yaşam biçiminin Türk toplum yapısına uygun olmadığını dile getirdi. Kendi öz kültürümüzün ve binlerce yıllık devlet geleneğimizin çocuklar için en güvenli liman olduğunu söyleyen Şahin, evlatlarımızı yabancı ve zararlı ideolojilerden korumanın yolunun manevi değerlere sıkı sıkıya sarılmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Sosyal sorumluluk ve paylaşma bilinci

Ziyaretin ardından sosyal medya hesapları üzerinden de bir açıklama yapan Şahin, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısındaki destekleyici ifadelerini hatırlattı. Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve ihtiyaç sahiplerini gözetme ayı olduğunu vurgulayan İl Başkanı, okullardaki etkinliklerin bu bilinci aşılamada kritik rol oynadığını belirtti. İzmir’deki okullarda bu tür anlamlı faaliyetlerin artarak devam etmesi yönündeki temennilerini paylaşan Veysel Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’ye gösterdiği özverili çalışma ve milli hassasiyetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

