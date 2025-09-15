Son Mühür- Kandilli Rasathanesi, İzmir’in Buca ilçesi Belenbaşı Mahallesi’nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, bölgede kısa süreli korku ve endişeye yol açtı.

Depremin zamanı ve büyüklüğü ne kadar?

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre deprem, 15 Eylül 2025 günü saat 13.19’da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Belenbaşı Mahallesi merkezli sarsıntı

Depremin merkez üssü Buca ilçesine bağlı Belenbaşı Mahallesi olarak açıklandı. Sarsıntı özellikle çevredeki mahallelerde hissedildi. Vatandaşlar, depremi hissettiklerinde kısa süreli panik yaşadı.

Vatandaşlarda endişe yarattı

Buca ve çevresinde yaşayan vatandaşlar, depremle birlikte evlerinden çıkarken, sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yapıldı. Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi gelmedi.