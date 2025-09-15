Son Mühür/Gamze Eskiköy- Çeşme’de Gerence Körfezi kıyılarında görülen orkinos ölümleri, balıkçılar ve bölge halkında tedirginlik yaratmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, “Son bir haftadır kıyıya vuran balık olmadı. Bunu da havaların soğumasına bağlıyoruz. Önceki haftalarda çok yoğun ve sık şekilde balık ölümleri yaşanıyordu. Ancak denizlerin soğuması ve çiftliklerde yapılan antibiyotik tedavisiyle birlikte bu tablo kısmen değişti” dedi.

“Bakteri çiftliklerde üredi”

Tarım Bakanlığı’nın antibiyotik tedavisini resmi olarak dile getirmediğini, ancak etkili olduğunun sahada görüldüğünü ifade eden Güler, ölümlerin yalnızca Ilıca–Gerence Körfezi’nde yaşandığına dikkat çekti. “Son bir haftadır kıyıya vuran balık olmadı. Bunu da havaların soğumasına bağlıyoruz. Önceki haftalarda çok yoğun ve sık şekilde balık ölümleri yaşanıyordu. Ancak denizlerin soğuması ve çiftliklerde yapılan antibiyotik tedavisiyle birlikte bu tablo kısmen değişti. Tarım Bakanlığı bu uygulamayı resmi olarak dile getirmiyor ama tedavinin etkili olduğu ve iyileşmenin başladığı görülüyor. Son günlerde yoğun bir balık ölümü yaşanmıyor.

Şimdiye kadar yaşanan tüm balık ölümleri Ilıca–Gerence Körfezi’nde görüldü. Seferihisar’da böyle bir durum yaşanmadı. Bu da sorunun kaynağının doğrudan buradaki çiftlikler olduğunu gösteriyor. Çünkü ortaya çıkan bakteri, çiftliklerde üreyen bir bakteri. Sektör temsilcileri her ne kadar bakterinin dışarıdan geldiğini savunsa da bu mümkün değil. Eğer dışarıdan gelen bir etken olsaydı Seferihisar’da da ölümler olurdu. Ancak Seferihisar’da hiçbir problem yaşanmadı, yalnızca bu bölgede görüldü" dedi.

Bakanlık yoğunluğu azalttı

Tarım Bakanlığı’nın bu süreçte çiftliklerdeki yoğunluğu azaltmaya yönelik adımlar attığını belirten Güler, “Özellikle büyük ölçekli çiftliklerde balık sayısı düşürüldü. Bu da bakterilerin yayılımını sınırlamaya ve balıkların toparlanmasına katkı sağladı” ifadelerini kullandı.