Son Mühür - İzmir’in Aliağa ilçesi Yukarı Şakran Mahallesi’nde Maliye Hazinesi’ne ait iki taşınmaz için imar planı değişikliğine gidildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı ve onaylanan yeni planlarla birlikte, 7506 ada 3 ve 7546 ada 1 parsellerinin kullanım kararları güncellendi.

YAPILAŞMA ŞARTLARI BELİRLENDİ

Özelleştirme programında bulunan söz konusu alanlar, yapılan düzenleme ile ticaret ve turizm alanı, özel sosyal tesis, belediye hizmet alanı, günübirlik tesis ve otopark işlevlerine dönüşecek.

Plan değişiklikleri; 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçeklerde hazırlanırken, deniz kenarındaki bu bölgelerde yapılaşma şartları da netleştirildi.

Buna göre:

Ticaret ve turizm için 0,60 emsal, 9,5 m yükseklik,

Sosyal tesis için 0,60 emsal, 7,5 m yükseklik,

Günübirlik tesisler için ise 0,20 emsal, 4,5 m yükseklik sınırları belirlendi.

YETKİ ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI'NIN

İmar planı değişiklikleri, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ek 3. maddesi, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’nun 3. maddesi ve 703 sayılı KHK’nin geçici 8. maddesi doğrultusunda hayata geçirildi. Planların uygulanması ve satış işlemleri konusunda ise yetki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na verildi.