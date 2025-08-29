25 Ağustos gecesi saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi’nde bulunan bir restoranda yaşanan olayda, müşteri olarak mekana gelen 20 yaşındaki Emirhan Kaya ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve sokakta devam etmişti.

Tabancayla ateş açtı

Kavga sırasında işletme sahibi Yılmaz E., yanında bulunan tabancayla Emirhan Kaya’ya art arda ateş etmişti. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Kaya, kanlar içinde yere yığılmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayetin nedeni belli oldu

Soruşturma kapsamında, olayın çıkış nedeninin restoranda bir müşteriye ait cep telefonunun kaybolması olduğu belirlendi.

İşletme sahiplerinin şüpheyi Emirhan Kaya üzerinde yoğunlaştırması sonucu başlayan tartışmanın büyüyerek cinayete dönüştüğü öne sürüldü.

İşletme çalışanları da gözaltında

Polis ekipleri, olayla bağlantılı olarak işletme çalışanları A.B. (45), H.C. (25) ve O.B.’yi (37) de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz E., A.B. ve O.B. tutuklanırken, H.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.