Son Mühür/ Beste Temel - Menemen Belediyesi, hayata geçirilen yeni projelerin yanı sıra ücretsiz hizmetleriyle ilçenin yaşam kalitesini yükseltti. Doğumdan eğitime, sağlıktan ulaşıma, sosyal destekten kültür-sanata kadar geniş bir alanda sunulan ücretsiz hizmetler, ilçe genelindeki ilan panolarında paylaşıldı. Menemen’de sunulan bu hizmetler, ilçe dışından da ilgi gördü.

Ulaşımda ücretsiz ring hatları

Ücretsiz hizmetlerin başında ulaşım yer aldı. İlçede büyük bölümü pazar yerlerini kapsayan 14 farklı hatta ring servis hizmeti verildi. Bu uygulama ile vatandaşlara ilçe merkezine ve alışveriş alanlarına kolay ulaşım imkânı sağlandı.

Kültür ve sanatta 18 branş

Menemen Belediyesi, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik kültür, sanat ve meslek edindirme kurslarını ücretsiz olarak açtı. Tiyatrodan müziğe, el sanatlarından geleneksel sanatlara kadar 18 farklı branşta düzenlenen kurslarla her yıl binlerce kursiyere eğitim verildi.

Sporda ücretsiz eğitim imkânı

Birçok belediyede ücretli sunulan spor kursları, Menemen’de ekipmanlarıyla birlikte ücretsiz olarak sağlandı. Yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, güreş, jimnastik ve tekvando branşlarının yanı sıra BESYO, POMEM, PMYO ve spor lisesine hazırlık kursları da ücretsiz olarak sunuldu.

Sağlık hizmetlerinde geniş kapsam

Menemen Belediyesi tarafından evde doktor muayenesi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmetleri, fizyoterapi, pansuman, enjeksiyon, tansiyon ve şeker ölçümü gibi birçok sağlık hizmeti ücretsiz şekilde sunuldu. İlçede ambulans ve engelli ambulansı hizmetleri de uygulamaya alındı.

Eğitim destekleri öncelik oldu

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesiyle eğitim destekleri öncelikli alanlar arasına alındı. Her yıl 8 ve 12. sınıf öğrencilerine ücretsiz dijital eğitim paketleri dağıtıldı. İlkokuldan lise sona kadar öğrencilere kırtasiye desteği sağlandı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik destekler ile YKS sınav ücretleri karşılandı. Şube sayısı üçe çıkarılan MEBGEM’de öğrenciler ücretsiz olarak sınavlara hazırlandı.

Sosyal yardımlar genişletildi

Menemen Belediyesi’nin ücretsiz hizmetleri arasında sosyal yardımlar önemli yer tuttu. “İyi ki doğdun bebek” paketleri ile başlayan destekler; aşevi hizmetleri, evde bakım, sosyal market uygulamaları, gıda, giyim, yakacak, tekerlekli sandalye, hasta yatağı ve cenaze nakil hizmetleriyle sürdürüldü.

Başkan Pehlivan: “Her kuruş hizmete dönüştü”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, belediyenin mali kaynaklarının doğrudan ilçeye yatırım ve hizmet olarak aktarıldığını belirterek, Menemen’in sosyal belediyecilikte örnek bir noktaya taşındığını ifade etti. Pehlivan, ilçenin hak ettiği değere kavuşması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.