İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütü DEAŞ’a yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiler mercek altına alındı.

10 şüpheli için gözaltı kararı

Yapılan incelemeler sonucunda 7’si Suriye uyruklu, 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Türk vatandaşı olan zanlıların örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı baskın

Belirlenen adreslere bugün erken saatlerde polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüpheli firarda

Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, firari durumdaki şahsın kısa sürede yakalanarak adli makamlara teslim edileceğini açıkladı. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.