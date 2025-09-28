Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. Depremi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan sarsıntının geçmişteki depremlerden biriken stresin boşalmasıyla ortaya çıktığını vurguladı.

Prof. Dr. Sözbilir, “Bu deprem, 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında meydana gelen 5.7 büyüklüğüne varan depremler sonrası Naşa kuzeyinde biriken stresin boşalmasıyla oluştu” dedi.

Fayın özellikleri açıklandı

AFAD ve uluslararası sismoloji merkezlerinden elde edilen verilere göre, depremi tetikleyen fayın KB-GD doğrultulu ve eğim atımlı normal fay karakterinde olduğunu belirten Sözbilir, 10 Ağustos 2025’te Sındırgı’da yaşanan depremle teknik benzerlikler olduğunu ifade etti. Ancak iki depremin farklı sismik kaynaklardan kaynaklandığının altını çizdi.

“10 Ağustos’taki Sındırgı depremi, Simav Fay Zonu’nun batısında gerçekleşmişti. Bugünkü deprem ise yaklaşık 80 kilometre doğudaki Yemişli (Simav) bölgesinde meydana geldi” diye konuştu.

Artçıların devamı bekleniyor

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede 2011-2012 yıllarında yoğun şekilde yaşanan deprem fırtınalarını hatırlatarak, benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğine işaret etti:

“Bu tür küçük ölçekli depremler, Simav Fayı’nın tavan bloğundaki sintetik faylanmalarla ilişkili. Dolayısıyla artçı sarsıntıların deprem fırtınası şeklinde bir süre daha devam etmesi öngörülüyor.”

Batı Anadolu’nun aktif fay hatlarından biri üzerinde bulunan Simav ve Naşa çevresinin geçmişte yıkıcı depremler yaşadığına dikkat çeken Sözbilir, risk azaltma çalışmalarının önemine vurgu yaptı.

“Bölge, özellikle Simav ve Naşa faylarının etkisi altında deforme olmaya devam ediyor. Bu nedenle hem sismik kaynakların daha iyi anlaşılması hem de risk azaltma çalışmalarının hızla hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.