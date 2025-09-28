Son Mühür- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen yeni üye rozet takma töreninde konuştu. Saygılı, partinin İzmir genelinde olduğu gibi Kemalpaşa’da da hızla büyüdüğünü belirterek, sahada uyguladıkları özel çalışmalar sayesinde partiye yalnızca yeni gönüllülerin katılmakla kalmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) de geçişlerin olduğunu açıkladı. Bu durumun, AK Parti’nin milletin iradesini temsil eden yegâne adres olduğu iddiasını güçlendirdiğini dile getirdi.

Saygılı: "Kemalpaşa'da özel bir üye modelini hayata geçirdik"

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı’nın 'Saha Üye Çalışmaları, İstişare ve Değerlendirme' başlığıyla düzenlediği toplantı, yaklaşık bin kişinin katılımıyla adeta bir coşku seline dönüştü. Salonun dolup taştığı programa; İl Başkanı Bilal Saygılı’nın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Metin Yaşar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Mahalle Başkanları da iştirak etti.

Yeni üyelere rozetlerini takdim eden Başkan Saygılı, yaptığı konuşmada teşkilatın çalışmalarına övgüler yağdırdı. Saygılı, “Biz büyük bir aileyiz ve her gün yeni katılımlarla daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. İzmir’in 30 ilçesinde gece gündüz demeden sürdürdüğümüz saha çalışmalarıyla teşkilatımız her daim milletimizin yanındadır,” dedi. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü heyecanla 7 gün 24 saat millete hizmet etme gayesinde olduklarını vurguladı.

Kemalpaşa’daki üye çalışmalarına özel bir parantez açan Saygılı, ilçede "farklı bir anlayışla" saha çalışmalarını yürüterek ciddi bir karşılık aldıklarını belirtti. CHP’den gelen katılımların, AK Parti’nin halkın iradesinin gerçek temsilcisi olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

"AK Parti’nin olduğu yerde umut, hizmet ve eser Vardır"

İl Başkanı Saygılı, bugün aralarına katılan her bir yeni dava arkadaşıyla güçlerine güç kattıklarını ve bu kutlu yolculuğun daha da bereketleneceğini belirtti. “Unutmayalım ki; AK Parti’nin olduğu yerde umut vardır, hizmet vardır, eser vardır,” sözleriyle partinin hizmet odaklı siyasetini hatırlattı. Saygılı, teşkilatın İzmir’in dört bir yanında yürüttüğü çalışmalarla hemşehrilerin taleplerini, beklentilerini ve hayallerini Türkiye Yüzyılı vizyonuyla buluşturduklarını dile getirdi.

Sözlerini, yarının güçlü Türkiye’si hedefine ulaşmak için hem İzmir’de hem de Türkiye genelinde yollarının açık ve davalarının kutlu olduğu inancını vurgulayarak tamamlayan Saygılı, bu başarılı çalışmayı gerçekleştiren İlçe Başkanı Metin Yaşar ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti. Program, yeni üyelere rozetlerinin takılmasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği coşkulu bir atmosferde sona erdi.