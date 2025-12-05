Son Mühür/ Emine Kulak- Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, 2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değer artışlarına üst sınır getirildi. Fahiş artışlara neden olan rayiç bedel uygulaması, AK Parti ve CHP’nin ortak önergesiyle sınırlandırıldı.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde değişiklik öngören kanun teklifinin 11. maddesine ilişkin verilen ortak önergenin kabul edilmesiyle, 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerlerinin, 2025 yılına ait vergi değerlerinin en fazla iki katı olabileceği hükme bağlandı. Aynı sınırlamanın 2027, 2028 ve 2029 yıllarında da geçerli olacağı belirtildi.

EMLAKÇILAR ODASI: “VATANDAŞ BÜYÜK YÜK ALTINA GİRECEKTİ”

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yapılan düzenlemenin önemine dikkat çekerek, “Belediyeler bu karara uymak zorunda. Yapmış oldukları değerlendirmelerin iptali söz konusu olacak. Vatandaş için ciddi bir yük oluşacaktı. Alım-satımlarda ciddi zorluklar yaşanacaktı” dedi.

Güleroğlu, özellikle son dönemde bazı bölgelerde rayiç bedellerde yaşanan sert artışların hem emlak piyasasını hem de vatandaşın vergi yükünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

BORNOVA BELEDİYESİ’NDE İNCELEME BAŞLADI

Yeni yasal düzenleme sonrası Bornova Belediyesi de emlak vergisi konusunda çalışma başlattı. Belediyeye bağlı bürokratlar ve ilgili birimlerin, daha önce yapılan bina ve arazi vergi değerlerine yönelik incelemeleri sürdürdüğü öğrenildi.

Torba yasa kapsamında belediyelerin Ekim ayı meclis toplantılarında aldığı rayiç bedel kararları yeniden değerlendirilecek. Bornova özelinde yapılacak yeni düzenlemenin, Ocak ayı meclis toplantısında yeniden belediye meclisinin onayına sunulması bekleniyor.

PİYASA RAHATLADI, GÖZLER BELEDİYELERDE

Uzmanlar, bu düzenlemenin hem mülk sahiplerini hem de emlak sektörünü rahatlatacağını ifade ederken, gözler şimdi belediyelerin alacağı yeni meclis kararlarına çevrildi.