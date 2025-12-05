Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), bağlı bulunduğu Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) anlamlı bir ödül aldı. TÜRKONFED’in tüm proje ve çalışmalarına en çok destek veren ve en çok üye ile katılım sağlayan federasyon olan BASİFED, plaketini Antalya’da düzenlenen törende teslim aldı. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş’e, Perge Antik Kenti’nde yaşamış güçlü kadın figürü Plancia Magna’nın yer aldığı özel plaket sunuldu.

Zirvede BASİFED’e özel plaket

Batı Akdeniz Sanayici İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ile TÜRKONFED iş birliğiyle Antalya’da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Zirvede Türkiye ekonomisinin 2026 hedefleri, küresel ekonomik dönüşümlerin Türkiye’ye etkileri, bölgesel kalkınma modelleri ile dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri ele alındı. Programda, TÜRKONFED’e katkı sunan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş’e plaketini TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz takdim etti.

İş dünyasının dönüşümü masaya yatırıldı

Zirve kapsamında gerçekleşen oturumlarda ekonomik dengeler, işletmelerin dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları değerlendirildi. Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak yeni stratejiler ve iş dünyasının dayanıklılığını güçlendirecek modeller tartışıldı. Katılımcılar, federasyonların bölgesel kalkınmaya sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

Güneş: Ödül sorumluluğumuzu güçlendirdi

TÜRKONFED tarafından verilen ödülün kendilerini gururlandırdığını belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, emek ve çabalarının takdir edilmesinin büyük bir motivasyon sağladığını söyledi. BASİFED’in TÜRKONFED’in kuruluşunda öncü rol üstlendiğini hatırlatan Güneş, “Tüm projelerde yer almak ve tüm çalışmalara katkı sunmak bizim için önemli bir görev. Çabalarımızın görülmesi BASİFED camiasını mutlu ettiği gibi sorumluluğumuzu da artırdı” ifadelerini kullandı. Plaketin Plancia Magna figürü taşımasının kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini vurgulayan Güneş, “Amazon kadınların yaşadığı bir bölgenin iş dünyası başkanı olarak bu detay beni daha çok mutlu etti” dedi.