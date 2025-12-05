Son Mühür/ Osman Günden - Buca Belediyesi, ilçe sınırlarındaki zeytinliklerin yanı sıra parklar, caddeler ve boş arazilerde bulunan zeytin ağaçlarında sezonun hasadını başlattı. Özenle toplanan zeytinler, sıkım için fabrikalara gönderilerek zeytinyağına dönüştürülecek. Elde edilen ürünler, sosyal destek programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

“Bu bereket, Bucalıların sofrasına dönüyor”

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, zeytin hasadının yalnızca tarımsal bir faaliyet değil, aynı zamanda kurumsal dayanışmanın güçlü bir göstergesi olduğunu belirtti.



Başkan Duman, şu ifadeleri kullandı: “Buca’nın dört bir yanında toprağın bize sunduğu en değerli ürünlerden biri olan zeytinleri özenle topladık. Bu hasadın bereketi, hemşehrilerimizin sofralarına zeytin ve zeytinyağı olarak dönecek. Üretimin yerelde güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Üreten bir Buca ve üreten bir ülke için çalışmaya devam edeceğiz.”

Zeytinliklerden sofralara uzanan sosyal destek ağı

Belediye yetkilileri, çalışmaların aynı zamanda doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması ve kent içi tarımsal üretimin teşvik edilmesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Toplanan ürünlerin işlenmesiyle hem israfın önüne geçildiği hem de dar gelirli ailelere doğrudan destek sağlandığı ifade edildi.