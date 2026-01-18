Son Mühür/ Gökmenküçürtaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin ekolojik dengesini korumak ve toplum sağlığını güvence altına almak adına sahada kesintisiz mesai harcayan Vektörle Mücadele Birimi personeliyle bir araya geldi. Belediye meclis salonunda gerçekleşen buluşmada, özellikle sivrisinek ve haşere gibi halk sağlığını doğrudan tehdit eden unsurlara karşı yürütülen ilaçlama ve kontrol faaliyetleri ele alındı. Başkan Tugay, gece gündüz demeden kentin her noktasında görev yapan ekiplerin sadece teknik bir iş yapmadığını, aynı zamanda İzmir’in yaşam kalitesini ve tüm canlıların sağlığını koruyan kritik bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

"Halk sağlığı ve çevre bize emanet"

Buluşma esnasında personeline seslenen Dr. Cemil Tugay, son iki yıllık süreçte önemli bir mesafe katettiklerini ancak iklimsel değişimlerin getirdiği yeni zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Yağış rejimlerindeki dengesizliklerin dönemsel olarak sivrisinek popülasyonunu artırdığını ve geçtiğimiz yıl yaşanan karasinek sorununa dikkat çeken Tugay, bu problemlerin temel nedenlerinin bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Belediye çalışanlarının kurumun sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu hatırlatan Tugay, İzmir’in dünya genelinde hayranlık uyandıran bir şehir olduğunu ve bu güzelliği korumak için her bir personelin üstün bir gayretle hizmet üretmesi gerektiğini belirtti.

Emekçinin hakkı ve ekonomik hassasiyet mesajı

Ülke genelinde hissedilen ekonomik zorlukların belediye bütçesi ve çalışanlar üzerindeki etkilerine de değinen Başkan Tugay, personelin refahı için azami hassasiyet gösterdiğini söyledi. Çalışanların kendisi için çok kıymetli olduğunun altını çizen Tugay, belediyenin mali dengelerini korurken aynı zamanda personelin haklarını da en iyi seviyeye getirmek için mücadele verdiğini ifade etti. Zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarının kurumsal dengeleri sağlama çabasından kaynaklandığını belirten Tugay, asıl hedefinin belediyeyi ekonomik sıkıntılardan arındırarak çalışanlar için çok daha müreffeh bir çalışma ortamı hazırlamak olduğunu dile getirdi.

"Biz bir aileyiz, amacımız şehre hizmet"

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni klasik bir şirket yapısından ziyade büyük bir aile olarak nitelendiren Dr. Cemil Tugay, kurum içinde bir "patron-çalışan" ilişkisi gütmediğini, herkesin ortak amacının kenti daha iyi bir noktaya taşımak olduğunu söyledi. Yeni ortaya çıkan istilacı türlere karşı personelin sürekli olarak kendisini eğitmesi ve teknik donanımını geliştirmesi gerektiğini hatırlatan Başkan, çalışanların aidiyet duygusunun kurumun en büyük gücü olduğunu savundu. Şehrin her bir ferdinin huzur içinde yaşaması için personelin de yaptığı işten memnuniyet duymasının kendisi için bir öncelik olduğunu sözlerine ekledi.

7 gün 24 saat kesintisiz İzmir mesaisi

Konuşmasının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin en köklü ve güçlü organizasyonu olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, kendisinin de haftanın her günü ve saati İzmir için mesai harcadığını belirtti. Tatil ve bayram gözetmeksizin belediye ailesinin bir ferdi olarak çalışmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Tugay, ekiplerden de aynı inanç ve aidiyetle işlerine sahip çıkmalarını beklediğini söyledi. Personelin kendisine, şehrin ise personele emanet olduğunu vurgulayan Tugay’ın konuşmasının ardından, Vektör Mücadele Birimi üyelerine yönelik teknik eğitim programına geçildi.