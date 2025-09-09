Son Mühür/Sercan Engerek- İzmir’de Harmandalı Atık Depolama Tesisi’nin kapatılması ve yeni atık depolama alanları bulunamaması nedeniyle çöp krizi büyüyor. Başta Konak olmak üzere Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çöpler düzenli toplanmıyor. Konak ilçesine bağlı Zafertepe Mahallesi’nde biriken çöplerin kaldırımları kapattığı görüldü. Vatandaş durumdan rahatsızlığını muhtarlara bildirirken, Zafertepe Mahallesi muhtarı Nuran Dursun, “Sorun bir ara çözülür gibi oldu. Çöpler toplanıyordu. Ancak soruna köklü bir çözüm bulunamadı. Vatandaş şikâyetçi. Telefonum susmuyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

İzmir’de Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin Danıştay kararıyla kapatılmasının ardından çöplerin depolanacağı alan sorunu patlak verdi. Çöpler TIR’larla Ödemiş, Tire ve Bergama’ya götürüldü ancak daha sonra çevre sorunları baş gösterdi. Belediye ekiplerinin Tire’de mera alanına döküm yaptığı ortaya çıktı.

Esnaf: İnsanlar çöpleri evlerine mi biriktirsinler

İzmir Büyükşehir Belediyesinin katı atık bertaraf tesisi için yer arayışı devam ederken, Konak’ın Zafertepe Mahallesi’nde çöp dağları oluştu. Yeşillik Caddesi üzerinde bulunan konteynerler dolduğu için mahalle halkı çöpleri konteynerlerin yanına bırakmak zorunda kalıyor.

12 bin 177 kişinin yaşadığı Zafertepe Mahallesi’nde günlerden beri çöplerin toplanmadığını belirten bir esnaf, “Hava sıcak. Burada gördüğünüz gibi çöpleri toplamıyorlar. Sadece görüntü kirliliği değil, çöplerden çok kötü bir koku yayılıyor. İnsanlar da çaresiz. Ne yapsınlar? Çöpleri evlerine mi biriktirsinler. Getirip çöp konteynerinin yanına bırakıyorlar. Çöplerin toplanması için kaç kez şikâyette bulunduk. Ama sorun bir türlü çözülemiyor” dedi.

“Tek konteyner var; yüzlerce insan çöpünü ona atıyor”

Mahallenin iç sokaklarında da benzer tablo göze çarpıyor. 555 Sokak’ta oturan mahalle sakinlerinden E.Ö. çöp sorunun haftalardır sürdüğünü söyledi. Çevredeki tek konteynere diğer sokaklardan da çöp atıldığını ifaden eden E.Ö. “Burada bazı sokaklar yokuş. Böyle olduğu için bizim buradaki konteynere birçok sokaktan çöp atılıyor. Konteyner evimizin karşısında. Çöpler biriktikçe birikiyor. Hem koku yayılıyor hem de artık fareler çıkmaya başladı. Kapımızı, penceremizi açamaz olduk. Sonra birileri buradaki konteyneri kaldırdı. Şimdi çöplerimiz caddedeki konteynerlere atmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“Belediye konteyneri bulup ‘Siz yerine koyun’ dedi”

Zafertepe Mahallesi’nde yaşayan S.E. ise sokaklarının yokuş olması nedeniyle konteyner konulamadığını dile getirdi. Yıllardır 555 sokakta iki farklı noktada bulunan konteynerlere çöp döktüklerini söyleyen S.E yıllardır sokaklarına uygun bir noktaya konteyner konması için belediyeye dilekçe yazdığını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti.

Şu an evlerine en yakın çöp konteynerinin 555 sokakta bulunduğunu, ancak onun da kaldırıldığını ifade eden S.E. şu ifadeleri kullandı:

“Mahallede son yıllarda apartmanların yapılmasıyla nüfus çok arttı. Neredeyse herkes çöpünü o konteynere atıyordu. Çöp yığılmalarından sonra o konteyneri de kaldırdılar. Belediyeyi aradım. Durumu bildirdim. Belediye yetkilisi konteyneri oraya bıraktıklarını ama sokaktan birilerinin o konteyneri oradan kaldırdığını söyledi. Hatta konteyneri bulup ‘Siz yerine koyun’ dedi. Oysa oradakiler zaten konteyner yetmediği, çöpler konteynerin çevresine bırakıldığı için ve çöpler düzenli toplanmadığı durumdan rahatsız.”

Her ay su faturasında düzenli çevre temizlik, katı atık toplama ve bertaraf bedeli ödediklerine dikkat çeken S.E. yetkililere sorunun bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.

“Gece 11.00’de telefonum çalıyor: Abi çöplerimiz ne zaman toplanacak”

Zafertepe Mahallesi muhtarı Nuran Dursun ise çöp sorunundan dolayı mahallelinin isyan ettiğini, telefonlarının susmadığını söyledi.

Birkaç hafta önce çöplerin belli aralıklarla toplandığını ancak şimdi yine çöplerin yığıldığını dile getiren Dursun, “Mahallemizde vatandaş burnundan soluyor. Haklı da. Hem belediyeyi arıyorlar hem de beni. Gece 10.00’da, 11.00’de telefonum çalıyor: Abi çöplerimiz ne zaman toplanacak. Bir gelişme var mı? Bir şey diyemiyorum ki insanlara…” diye konuştu.

Harmandalı Atık Depolama Tesisi’nin kapatılmasından sonra yer arayışına giren İzmir Büyükşehir Belediyesinin çöpleri Tire’nin Karateke Mahallesi’ndeki mera alanına döktüğü iddia edildi. Mahalleli bölgede vahşi depolama yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bölge halkının savcılığa suç duyurusunda bulunmasından sonra da önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu iddia edilen çöp toplama araçlarını kullanan 10 şoförün ifadesinin alındığı belirtildi.

“Belediye başkanına ulaşamadık”

Zafertepe Mahallesi muhtarı Nuran Dursun, “Orada çöpler dökülemediği için burada da çöpleri toplayamıyorlar. Yine mahallede her taraf çöp doldu” dedi.

Son altı aydır çöp konteynerlerine ev eşyası atılmaya başladığından şikâyet eden Dursun, şunları dile getirdi:

“Mahallemizdeki çöp konteynerleri zaten eski. Bunu özellikle belirtiyorum. Yenilerini istiyoruz. Çöplerin toplanması için de bir alan bulunması şart. Belediyedeki yetkililerle görüşüyorum. Onlar da sıkılıyorlar. İlçe belediye başkanına da ulaşamadık. Kendi dertlerinden bizi göremiyorlar.”

Tugay: Çözüm için hep beraber çalışmamız lazım

Atık tesisleri konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Kısa vadede Harmandalı’da ya da başka bir yerde geçici olarak bir kullanım kararı çıkabileceğini söyleyen Tugay, “Bu kısa süreli ve geçici bir karar olacaktır. Biz orta ve uzun vadede yeni bertaraf tesisleri kurarak hiç kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde İzmir’in çöpünü bertaraf edeceğiz” dedi.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis oturumunda konuşan Tugay, atık tesislerine ilişkin “Herkes kendi ilçesi sınırları içerisinde çöp tesisi istemediğini söyledi. Peki, ben de sizler de bu şehirdeki tüm siyasetçiler de çöp üretiyor. Onları ne yapacağımızı da birilerinin söylemesi lazım. Herkesten rica ettiğim şey, burada çözüm için hep beraber çalışmamız. Biraz anlayış ve destek olmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.