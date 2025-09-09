Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir’in kurtuluşunu simgelemediğini, aynı zamanda milletin bağımsızlık mücadelesinin kesin zaferi olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, yayımladığı mesajda bu tarihi “Anadolu’nun dört bir yanında yükselen özgürlük ateşinin İzmir’de taçlandığı gün” olarak nitelendirdi.

İzmir’in kurtuluşu ve tarihi önemi

Kasapoğlu, mesajında 103 yıl önce yaşananları şöyle anlattı: “Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte İzmir’in sokaklarında yeni bir gün başladı. İşgalin karanlığı yerini özgürlüğün coşkusuna bıraktı. Hükümet Konağı balkonuna çekilen şanlı Türk Bayrağı, sadece İzmir’in değil, tüm milletimizin bağımsızlık destanının en görkemli simgesi oldu.”

9 Eylül 1922’nin, milletin özgürlüğe olan sarsılmaz inancını ve ortak iradesini tüm dünyaya gösterdiği bir gün olduğunu belirten Kasapoğlu, bu tarihin askeri bir zaferin ötesinde, toplumsal irade, cesaret ve kararlılığın simgesi olduğunu ifade etti.

Birlik ve azim mesajı

“9 Eylül’ün bizlere mirası, inanç ve kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizdir” diyen Kasapoğlu, günümüzde cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu mirası daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kahramanlara minnet

Mesajını, “103. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu destanı yazan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor, bu özel günü büyük bir coşkuyla kutluyorum” sözleriyle tamamladı.