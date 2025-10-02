İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'ta bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, alt katlarındaki komşularının dairesinden yayılan dayanılmaz kötü kokular ve daimi bir haşere istilası nedeniyle hayatlarının çekilmez bir hâl aldığını belirterek yetkililere isyan etti. Apartman sakinleri, uzun süredir "çöp ev" olduğu iddia edilen bu dairenin temizlenmesi ve insan sağlığına uygun hale getirilmesi için defalarca resmi kurumlara başvuru yapmalarına rağmen, bürokratik engeller ve kurumlar arası yönlendirmeler yüzünden bir türlü sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar. Mahalle sakinleri, özellikle çocukların ve yaşlıların sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan bu durumun bir an önce çözülmesini talep ediyor.

"Hamam böcekleri ve fareler cirit atıyor"

Apartman sakinlerinden Zeki Kuşlar, komşularının dairesinin yıllardır bir çöp deposuna dönüştüğünü öne sürdü. Kuşlar, "Biz komşuluk dayanışması gösterip defalarca bu evi temizlemeye gönüllü olduk, ancak sonuç alamadık. Muhtar dahil tüm gerekli mercilere müracaat etmemize rağmen ortada bir çözüm yok. İçeriden gelen mide bulandırıcı kokuların yanı sıra, hamam böcekleri ve fareler artık apartman içinde ve evlerimizin içinde cirit atıyor. En büyük derdimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın bu mikrop yuvasından dolayı hastalanması riskidir. Fakat ne yazık ki karşımızda bu soruna kalıcı çözüm getirecek bir muhatap bulamıyoruz," sözleriyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Evdeki esrarengiz yığınlar ve süreç kısır döngüsü

Sorunun çözüm sürecinin sürekli tıkandığını belirten Kuşlar, durumu iyice karmaşık hale getiren bir döngüyü işaret etti: "Konu Konak Belediyesi'ne iletiliyor, onlar bizi CİMER'e yönlendiriyor. CİMER tekrar Konak Belediyesi'ne geri gönderiyor. Ardından bu sefer de İl Sağlık Müdürlüğü'ne yönlendiriliyoruz. Bu kısır döngü, sorunun aylardır sürmesine neden oluyor." Dairenin içini kısa bir süreliğine görebildiğini de anlatan Kuşlar, evin içerisinde tavana kadar ulaşan ahşap bloklar ve garip bir kum yığını olduğunu, komşusunun çöpleri dışarı atmadığından emin olduklarını ekledi.

Polis memurunu bile kusturdu

Apartman sakinlerinin isyanının en temel nedeni ise evin içinden sızan tahammül edilmez koku. Zeki Kuşlar, kokunun şiddetini anlatmak için yaşadıkları çarpıcı bir olayı paylaştı: "Bir keresinde karakola gidip şikâyette bulunduk. Olay yerine gelen polis memuru, evin kapısından yayılan kokuya dayanamayarak, affedersiniz, dışarı kaçıp kusmak zorunda kaldı. Bu, çöp kokusu ile hayvan cesedi kokusunun karışımı gibi dayanılmaz bir koku." Son olarak Kuşlar, "Sokaklarımızın hijyeni ne durumda olursa olsun, en azından evlerimizin sağlıklı kalması için yetkililerin bu çöp evleri ve benzeri yerleri derhal denetlemesini ve temizlenmesini istiyoruz," diyerek çağrısını yineledi. Halkın sağlığını tehdit eden bu gibi durumların yerel yönetimler tarafından öncelikli olarak ele alınması gerektiği vurgulanıyor.