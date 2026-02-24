İzmir’de yaşayan Ukrayna vatandaşları ve destekçileri, Rusya-Ukrayna savaşının 4’üncü yıl dönümünde bir araya gelerek savaşın sona ermesi için barış çağrısında bulundu. Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen buluşmada, adil ve kalıcı bir barış talebi öne çıktı.

Gündoğdu Meydanı’nda anlamlı buluşma

İzmir Ukraynalılar Derneği üyeleri, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’nin yıl dönümü nedeniyle Gündoğdu Meydanı’nda toplandı. Etkinlikte Türk ve Ukrayna bayrakları açılırken, iki ülkenin milli marşları çalındı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı açıklamaya bazı Türk vatandaşları da destek verdi.

“Ukrayna adil bir barış istiyor”

Grup adına açıklama yapan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, Ukrayna’nın en büyük arzusunun savaşın sona ermesi olduğunu vurgulayarak adil bir barışın şartlarına dikkat çekti.

Özek, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 20 bin Ukraynalı çocuğun yasa dışı yollarla kaçırıldığını ve yaklaşık 7 bin asker ile sivilin hâlâ esaret altında tutulduğunu belirtti.

Türkiye’ye arabuluculuk teşekkürü

Türkiye’nin esir değişim süreçlerindeki rolüne dikkat çeken Özek, Türk yetkililerin yürüttüğü arabuluculuk faaliyetlerinin Ukraynalı esirlerin evlerine dönmesinde önemli katkı sağladığını ifade ederek teşekkür etti. Türkiye’nin desteğinin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Barış için öne sürülen şartlar

Basın açıklamasında kalıcı barış için şu şartların altı çizildi:

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması

Rus askerlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi

Esirlerin ve zorla götürülen sivillerin evlerine dönmesi

Uluslararası toplumun Rusya üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıyı artırması

Özek, amaçlarının seslerini duyurmak ve savaşın sürdüğünü unutturmamak olduğunu belirterek, “Bugün sesimiz konuşamayanların sesi olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sessizce sona erdi

Basın açıklamasının ardından katılımcılar sessiz şekilde meydandan ayrıldı. Düzenlenen etkinlik, savaşın dördüncü yılında barış ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı bir buluşma olarak kayda geçti.