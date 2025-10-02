Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşım şirketi İZDENİZ AŞ’nin 21 Haziran’da başlattığı ve 14 Eylül’de sona eren “Yaz Seferleri” yoğun ilgiyle tamamlandı. Bu yıl Mordoğan ve Urla’ya düzenlenen seferlerden 24 bine yakın yolcu yararlandı.

114 sefer, binlerce yolcu

Cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan seferlerde yolcular, Konak ve Karşıyaka iskelelerinden Mordoğan ile Urla’ya ulaşarak günübirlik tatilin keyfini çıkardı. Ayrıca Konak ve Karşıyaka’dan Foça’ya, Güzelbahçe’den Foça’ya bayram döneminde deniz ulaşımı sağlandı. Yaz boyunca toplam 114 sefer gerçekleşirken, gemi başına ortalama 208 yolcu taşındı.

Erişilebilir seferler

İZDENİZ, yaz seferlerinde sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket etti. Engelli bireyler ve refakatçileri, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları için her gemide 60 kişilik ücretsiz kontenjan ayrıldı. Bu kapsamda bin 776 yurttaş Mordoğan ve Urla seferlerinden ücretsiz yararlandı.