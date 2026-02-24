İzmir’in Tire ilçesinde jandarma ekiplerinin tefecilik suçuna yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

KOM ekipleri harekete geçti

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede tefecilik yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı. Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin sistemli şekilde faizle para vererek kazanç sağladıkları belirlendi.

24 kişinin mağdur edildiği belirlendi

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin en az 24 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucu, zanlıların son 5 yıl içerisindeki hesap hareketlerinin yaklaşık 1 milyar liraya ulaştığı ortaya çıktı.

Suç geliriyle mal varlığı edindikleri saptandı

Yetkililer, şüphelilerin tefecilikten elde ettikleri gelirle çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal edindiklerini belirledi. Bu durum soruşturma dosyasına mali delil olarak eklendi.

Aramalarda nakit para ve senetler ele geçirildi

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda:

52 bin lira nakit para

Yaklaşık 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası

5 adet tapu belgesi

10 satış sözleşmesi

Mağdurlara ait 3 kredi kartı

Toplam 625 bin lira değerinde 4 senet

10 noter belgesi

POS cihazı çıktıları

Tefecilik kayıtlarının tutulduğu 4 not defteri

ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.