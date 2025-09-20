İzmir’de Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, geçmişten günümüze taşınan geleneksel sokak oyunlarıyla okul bahçesinde buluşuyor. Seksek, yağ satarım-bal satarım, dönme dolap, salyangoz, istop, halat çekme ve ip atlama gibi oyunlar, çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal ve bilişsel gelişimlerini destekliyor.

Geleneksel oyunlarla ekran bağımlılığına karşı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” projesi kapsamında Namık Kemal İlkokulu’nun bahçesine çizilen oyun hatları, öğrencilerin geleneksel oyunlarla tanışmasını sağlıyor.

Okul Müdürü Sinan Kayhan, çocukların en büyük sorunlarından birinin dijital oyunlara bağımlılık olduğunu belirterek, “Geleneksel oyunlarla çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırmanın faydalarını gözlemliyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizden geri dönüşler oldukça olumlu” dedi.

Oyunla sosyal ve bilişsel gelişim

Kayhan, çocukların oyun sayesinde sorumluluk bilinci kazandığını ve kuralları öğrendiğini ifade ederek, “Oyun, çocukların dünyayı keşfetme yöntemi. Hem kendilerini hem arkadaşlarını tanıyorlar. Bu süreç, onların sosyal ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor” diye konuştu.

Okul bahçesinde uygulama kolaylığı

Müdür Kayhan, okul bahçesinde oyun çizimlerinin maliyetli olmadığını belirterek, “Çizimlerin çoğunu kendim yaptım. Görsel sanat öğretmenleri veya sınıf öğretmenleri de bu çizimleri yapabilir. Bakanlığın kılavuzlarıyla her oyunun nasıl oynandığı detaylı şekilde anlatılıyor. Bu sayede çocuklar oyunlarla keyifli ve verimli bir dönem geçiriyor” dedi.

Öğrencilerden ve velilerden olumlu tepkiler

Birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Toprak Ulaş Ayabil, “Tüm oyunları çok seviyorum. Arkadaşlarımla oynarken çok eğleniyorum. Seksek ve bazı oyunları sokakta da oynuyordum. Oyunlarla geçen günler çok keyifli oluyor” dedi.

Veliler de okulun oyun etkinliklerinden memnun. Arel Zorer’in babası Alper Arif Zorer, “Çocuklarımız sokağa uzak büyüyor. Okulda geleneksel oyunları öğrenmeleri, gelişim ve sosyalleşmeleri açısından çok değerli” derken, Deniz Maraba’nın annesi Gizem Maraba ise, “Kızım artık okula gelmek için sabırsızlanıyor ve arkadaşlarıyla oynarken daha sosyal hale geliyor” ifadelerini kullandı.