İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan sağlığını tehdit eden sahte etil alkol ve kaçak içki faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, riskli adresler mercek altına alındı.

Beş ilçede belirlenen adreslere baskın

Ekipler tarafından Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, taklit etiketli 1.252 litre etil alkol, 123 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile içki yapımında kullanılan 100 adet aroma ele geçirildi.

Eğlence mekanları da denetlendi

Operasyonlar kapsamında kent genelinde alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu çerçevede 40 iş yeri kontrol edilerek gerekli incelemeler yapıldı.

10 kişi gözaltına alındı, 2 tutuklama

Yürütülen operasyon ve denetimler sonucunda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla salıverilirken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.